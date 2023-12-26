 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Sason Belediye Başkanı Mehmet Şafi Yavuz, ilçedeki çalışmaları değerlendirdi - Son Dakika
Üye Girişi

Sason Belediye Başkanı Mehmet Şafi Yavuz, ilçedeki çalışmaları değerlendirdi

Sason Belediye Başkanı Mehmet Şafi Yavuz, altyapı, üst yapı, içme suyu ve bozuk yollarla ilgili sorunları çözmeye çalıştıklarını belirterek, belediyenin borcunun yüzde 80'ini ödediklerini söyledi. Yavuz, yeni hizmet binasına geçmesiyle Sason Belediyesinin vatandaşlara daha kaliteli hizmet sunma imkanına kavuşacağını belirtti. Ayrıca, mahallelerde yapılan çalışmalar ve sosyal yardımlar hakkında bilgi verdi.

Sason Belediye Başkanı Mehmet Şafi Yavuz, ilçedeki çalışmaları değerlendirdi
26.12.2023 - 12:53,
Abone Ol

Sason Belediye Başkanı Mehmet Şafi Yavuz, ilçedeki çalışmaları değerlendirdi.

Yavuz, yaptığı açıklamada, göreve geldiği ilk günden itibaren altyapı, üst yapı, içme suyu ve bozuk yollarla ilgili sorunları çözmeye çalıştıklarını belirterek, belediyenin borcunun yüzde 80'ini ödediklerini söyledi.

"Sason Kaymakamlığı ile yapılan anlaşmayla mevcut Kaymakamlık hizmet binası Sason Belediyesine devredilecek." diyen Yavuz, yeni hizmet binasına geçmesiyle Sason Belediyesinin vatandaşlara daha kaliteli hizmet sunma imkanına kavuşacağını belirtti.

Yavuz, yeni belediye binasının tüm birimlerin içerisinde bulunduğu, modern ve çağa uygun bir yapı olduğuna işaret ederek, yeni hizmet binasının şimdiden ilçeye hayırlı olmasını diledi.

Mahallelerde sürdürülen çalışma seferberliğine ek olarak, arazi ve iklim şartlarına göre beton yol çalışmalarına da ağırlık verdiklerini anlatan Yavuz, 23 mahalleye toplam 33 kilometrelik uzun ömürlü beton yol yaptıklarını aktardı.

Yavuz, mahallelere 65 bin metrekare de parke taşı döşediklerini dile getirerek, "İlçemizde 3 bin 500 metre istinat duvarı yaptık. Bunun yanında 60 bin metre kanalizasyon ve içme suyu borusu dağıtımı ve yapımına da katkıda bulunduk. Dar gelirli 3 bin vatandaşımıza gıda yardımında bulunduk. 9 taziye evine de sedir yardımında bulunduk. İlçedeki tüm taziyelere su, çay, şeker ve kolonya desteği verirken spor kulüplerine de destek sunduk." dedi.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Kaymakamlık, Mehmet Şafi, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sason Belediye Başkanı Mehmet Şafi Yavuz, ilçedeki çalışmaları değerlendirdi - Son Dakika


13:16
CHP'li Nazlıaka, 'Kızıl Goncalar' dizisinin hedef alınmasına tepki gösterdi CHP'li Nazlıaka, 'Kızıl Goncalar' dizisinin hedef alınmasına tepki gösterdi
13:03
Bennu Yıldırımlar, Arak dizisindeki rolü için makyajla 25 yaş yaşlandırıldı Bennu Yıldırımlar, Arak dizisindeki rolü için makyajla 25 yaş yaşlandırıldı
13:02
12 askerimizi şehit eden PKK'ya saldırı talimatını kim verdi? Gazeteci Nuh Albayrak dünyanın gündemindeki isme dikkat çekti 12 askerimizi şehit eden PKK'ya saldırı talimatını kim verdi? Gazeteci Nuh Albayrak dünyanın gündemindeki isme dikkat çekti
12:18
Destici: Asgari ücretle ilgili duyumum 16-17 bin TL arasında olacak Destici: Asgari ücretle ilgili duyumum 16-17 bin TL arasında olacak
11:54
Yapıcıoğlu'nun ''Özerklik'' çıkışına Adalet Bakanı Tunç'tan yanıt Yapıcıoğlu'nun ''Özerklik'' çıkışına Adalet Bakanı Tunç'tan yanıt
11:40
Vatandaş en çok kimi merak etti? İşte siyasilerin 2023 karnesi Vatandaş en çok kimi merak etti? İşte siyasilerin 2023 karnesi
11:38
Bahçeli'den ortak bildiriye imza atmayan CHP'ye tepki Bahçeli'den ortak bildiriye imza atmayan CHP'ye tepki
11:25
Ukrayna: Kırım'da Rus çıkarma gemisi imha edildi Ukrayna: Kırım'da Rus çıkarma gemisi imha edildi

Son Dakika
13:16 CHP'li Nazlıaka, 'Kızıl Goncalar' dizisinin hedef alınmasına tepki gösterdi
13:03 Bennu Yıldırımlar, Arak dizisindeki rolü için makyajla 25 yaş yaşlandırıldı
13:02 12 askerimizi şehit eden PKK'ya saldırı talimatını kim verdi? Gazeteci Nuh Albayrak dünyanın gündemindeki isme dikkat çekti
12:18 Destici: Asgari ücretle ilgili duyumum 16-17 bin TL arasında olacak
11:09 Selçuklu Belediyesi'nin Eğitim Yatırımları Konya'ya Değer Katıyor
11:54 Yapıcıoğlu'nun ''Özerklik'' çıkışına Adalet Bakanı Tunç'tan yanıt
11:40 Vatandaş en çok kimi merak etti? İşte siyasilerin 2023 karnesi
11:38 Bahçeli'den ortak bildiriye imza atmayan CHP'ye tepki
11:25 Ukrayna: Kırım'da Rus çıkarma gemisi imha edildi
11:15 MHP Lideri Bahçeli'den DEM Parti'ye sert yanıt: Teröristleri imha edeceğiz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.12.2023 13:55:47. #1.11#
SON DAKİKA: Sason Belediye Başkanı Mehmet Şafi Yavuz, ilçedeki çalışmaları değerlendirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement