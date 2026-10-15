Sason'da festivalde 400 bin liraya satılan balın bedeli üreticilere verildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Son Dakika uygulamasını yükleyin. YÜKLE

Sason'da festivalde 400 bin liraya satılan balın bedeli üreticilere verildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Batman'ın Sason ilçesindeki 4. Sason Bal, Ceviz ve Çilek Festivali'nde açık artırmayla 400 bin liraya satılan 1 kilogram Sason balının satış bedeli üreticilere teslim edildi. Kaymakamlık, Sason balının marka değerini güçlendirmek için çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

Batman'ın Sason ilçesinde "Örnek İlçe Örnek Ürün Projesi" kapsamında, düzenlenen 4. Sason Bal, Ceviz ve Çilek Festivali'nde açık artırmayla 400 bin liraya satılan 1 kilogram Sason balının satış bedeli üreticilere teslim edildi.

Sason Kaymakamlığından yapılan açıklamada, festival kapsamında gerçekleştirilen açık artırmada 400 bin liraya alıcı bulan 1 kilogram Sason balının satış bedelinin üreticilere çek takdimiyle teslim edildiği belirtildi.

Açıklamada, Sason'un doğal zenginlikleri, üreticilerin emeği ve ilçenin üretim potansiyeliyle değer kazanan Sason balının tanıtımını güçlendirmek ve daha geniş kitlelere ulaştırmak amacıyla çalışmaların sürdürüldüğü kaydedildi.

Sason balının marka değerinin artırılmasının ve üreticilerin emeğinin karşılığını almasının önemine dikkat çekilen açıklamada, ilçenin yöresel ürünlerini daha ileriye taşımak, üreticilerin alın terini korumak ve Sason'un marka değerini güçlendirmek için çalışmaların kararlılıkla devam edeceği ifade edildi.

Kaynak: AA
KaymakamlıkEkonomiBatmanKültürGüncelSasonSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe’yi 6-0 yenen hocadan olay sözler Kimse bunu beklemiyordu Fenerbahçe'yi 6-0 yenen hocadan olay sözler! Kimse bunu beklemiyordu
Fenerbahçe’de 6-0’lık yıkım sonrası öfke patlaması: Kulübü rezil ettin Fenerbahçe'de 6-0'lık yıkım sonrası öfke patlaması: Kulübü rezil ettin
Azerbaycan’da tarihi protesto Herzog kürsüye çıktı, Fidan dahil tüm salon çıktı Azerbaycan'da tarihi protesto! Herzog kürsüye çıktı, Fidan dahil tüm salon çıktı
Pencereyi açıp dışarı bakınca kabusu yaşadı Pencereyi açıp dışarı bakınca kabusu yaşadı!
İstanbul’da selin gelişi saniye saniye kamerada Görüntüler korkuttu İstanbul'da selin gelişi saniye saniye kamerada! Görüntüler korkuttu
Uçağın adı da dikkat çekici İsrail Cumhurbaşkanı’nın Türk hava sahasından nasıl geçtiği ortaya çıktı Uçağın adı da dikkat çekici! İsrail Cumhurbaşkanı'nın Türk hava sahasından nasıl geçtiği ortaya çıktı
16:48
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Dündar Ziya Gültekin için taziye mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Dündar Ziya Gültekin için taziye mesajı
16:24
İstanbul ve Kocaeli’nin ardından bir büyükşehirde daha okullar yarın tatil edildi
İstanbul ve Kocaeli'nin ardından bir büyükşehirde daha okullar yarın tatil edildi
16:12
Doktorun çabaları yetmedi İşte Dündar Ziya Gültekin’in hayatını kaybettiği kaza yerinden ilk görüntüler
Doktorun çabaları yetmedi! İşte Dündar Ziya Gültekin'in hayatını kaybettiği kaza yerinden ilk görüntüler
15:52
Üsküdar Belediye Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin vefat etti
Üsküdar Belediye Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin vefat etti
15:08
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum erken seçim için tarih verdi
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum erken seçim için tarih verdi
14:40
Bakan Gürlek duyurdu: İstanbul’daki sel felaketine ilişkin soruşturma başlatıldı
Bakan Gürlek duyurdu: İstanbul’daki sel felaketine ilişkin soruşturma başlatıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.10.2026 17:10:59. #7.12#
SON DAKİKA: Sason'da festivalde 400 bin liraya satılan balın bedeli üreticilere verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei