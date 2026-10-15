Sason'da festivalde 400 bin liraya satılan balın bedeli üreticilere verildi

Batman'ın Sason ilçesinde "Örnek İlçe Örnek Ürün Projesi" kapsamında, düzenlenen 4. Sason Bal, Ceviz ve Çilek Festivali'nde açık artırmayla 400 bin liraya satılan 1 kilogram Sason balının satış bedeli üreticilere teslim edildi.

Sason Kaymakamlığından yapılan açıklamada, festival kapsamında gerçekleştirilen açık artırmada 400 bin liraya alıcı bulan 1 kilogram Sason balının satış bedelinin üreticilere çek takdimiyle teslim edildiği belirtildi.

Açıklamada, Sason'un doğal zenginlikleri, üreticilerin emeği ve ilçenin üretim potansiyeliyle değer kazanan Sason balının tanıtımını güçlendirmek ve daha geniş kitlelere ulaştırmak amacıyla çalışmaların sürdürüldüğü kaydedildi.

Sason balının marka değerinin artırılmasının ve üreticilerin emeğinin karşılığını almasının önemine dikkat çekilen açıklamada, ilçenin yöresel ürünlerini daha ileriye taşımak, üreticilerin alın terini korumak ve Sason'un marka değerini güçlendirmek için çalışmaların kararlılıkla devam edeceği ifade edildi.