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Sason'da öğrencilerden Şehit Piyade Uzman Çavuş Faim Bozkurt'un ailesine ziyaret - Son Dakika
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Sason'da öğrencilerden Şehit Piyade Uzman Çavuş Faim Bozkurt'un ailesine ziyaret

Batman'ın Sason ilçesinde Karşıyaka Kız Yatılı Bölge Ortaokulu öğretmenleri ve öğrencileri, şehit Piyade Uzman Çavuş Faim Bozkurt'un ailesini ziyaret etti. Ziyaret kapsamında öğrenciler, şehit ailesiyle sohbet edip dua etti. Okul müdürü İdris Cihan, bu tür ziyaretlerle çocukların manevi gelişimine katkı sağlamayı hedeflediklerini belirtti. Geçen hafta ise öğrenciler, Sason Devlet Hastanesinde tedavi gören hastaları ziyaret etti.

Sason\'da öğrencilerden Şehit Piyade Uzman Çavuş Faim Bozkurt\'un ailesine ziyaret
28.12.2023 - 14:52,
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Batman'ın Sason ilçesinde öğretmenler ve öğrenciler, geçen yıl Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Faim Bozkurt'un ailesini ziyaret etti.

Karşıyaka Kız Yatılı Bölge Ortaokulu öğretmenleri değerler eğitimi kapsamında öğrencilerin manevi gelişimine katkı sunmak için öğrencilerle birlikte şehit Bozkurt'un yakınlarına evlerinde ziyaret gerçekleştirdi.

Okul müdürü İdris Cihan, öğrencilerin şehit ailesi ile sohbet edip, dua ettiklerini belirterek, bu ziyaretleri sürdürerek çocukların manevi gelişimine katkı sağlamak istediklerini söyledi.

Cihan, geçen hafta da yine öğrencilerle birlikte Sason Devlet Hastanesinde yatarak tedavi gören çocuk ve yetişkin hastaları ziyaret ettiklerini aktardı.

Kaynak: AA
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Karşıyaka, Bozkurt, Batman, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Sason'da öğrencilerden Şehit Piyade Uzman Çavuş Faim Bozkurt'un ailesine ziyaret - Son Dakika
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