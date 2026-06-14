Sason'da şehit ailelerinden Jandarma'ya 187. yıl ziyareti - Son Dakika
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Sason'da şehit ailelerinden Jandarma'ya 187. yıl ziyareti

Sason\'da şehit ailelerinden Jandarma\'ya 187. yıl ziyareti
14.06.2026 15:30
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Batman'ın Sason ilçesinde, şehit aileleri Jandarma Teşkilatının 187. yıl dönümü dolayısıyla İlçe Jandarma Komutanlığını ziyaret ederek, komutan ve personelle bir araya geldi, pasta kesip kutlama yaptı.

Batman'ın Sason ilçesinde, şehit aileleri Jandarma Teşkilatının 187. yıl dönümü dolayısıyla jandarmayı ziyaret etti.

Şehit Piyade Uzman Çavuş Faim Bozkurt'un babası Nazmi Bozkurt ve şehit sözleşmeli er Cuma Bağatur'un babası Mehmet Bağatur ile şehit yakınları, İlçe Jandarma Komutanlığına ziyarette bulundu.

İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen İsmail Tepe ve jandarma personeli ile görüşen aileler, Jandarma Teşkilatın kuruluş yıl dönümünü kutlayarak, pasta kesti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Sason'da şehit ailelerinden Jandarma'ya 187. yıl ziyareti - Son Dakika

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