SAÜ'de Gelecek Projesi ve Engelsiz Hayat Eğitimi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

SAÜ'de Gelecek Projesi ve Engelsiz Hayat Eğitimi

SAÜ\'de Gelecek Projesi ve Engelsiz Hayat Eğitimi
04.06.2025 14:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

SAÜ, 'Gelecekten Gelecek' projesiyle gençlere kariyer bilgilendirmesi yaptı; engellilere yönelik eğitim düzenlendi.

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Fikir ile Gelecek Öğrenci Topluluğunca düzenlenen, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından desteklenen "Gelecekten Gelecek" projesi gerçekleştirildi.

SAÜ'den yapılan açıklamaya göre, 3 gün süren etkinliğin ilk gününde bölümler tanıtıldı, tıp, psikoloji, yönetim bilişim sistemleri, hukuk, makine mühendisliği, uluslararası ticaret ve görsel iletişim ve tasarımı gibi çeşitli alanlar hakkında bilgi verildi. Lise düzeyindeki genç katılımcılar, meslek gruplarını yakından tanıma imkanı buldu.

SAÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Özer Köseoğlu'nun katılımıyla gerçekleşen ikinci günde ise üniversite yaşamı, akademik gelişim ve kariyer planlaması gibi konu başlıklarıyla söyleyişi düzenlendi.

Farklı sektörlerden mezun konukların katılımıyla sona eren üçüncü günde endüstri mühendisliği, malzeme ve metalurji mühendisliği ile uluslararası ilişkiler bölümlerinden mezun konuşmacılar, lise öğrencileriyle kariyer deneyimlerini paylaşıp soruları yanıtladı.

SAÜ'de "İş'te Eşitlik" eğitimi düzenlendi

SAÜ Engelsiz Yaşam ve Destek Koordinatörlüğü ve Fikir ile Gelecek Öğrenci Topluluğunca düzenlenen "İş'te Eşitlik" eğitimi, engelli bireylerin iş hayatına katılım süreçlerine odaklandı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, etkinlikte İŞKUR Sakarya Şube Müdürü Nurullah Karataş, kamu kurumlarında engelli bireylerin istihdamına ilişkin yasal süreçler, kota uygulamaları ve İŞKUR'un sağladığı destek programları hakkında bilgilendirmedu bulundu.

Engelli servis sorumlusu Nurhan Erdoğan da üniversite bünyesindeki erişilebilirlik çalışmaları, öğrencilerin taleplerine yönelik geliştirilen çözümler, fiziksel ile sosyal engellerin azaltılmasına yönelik kurumsal uygulamaları anlattı.

Özel eğitim uzmanı Bolkan Can ise özel eğitim sürecinde edinilen deneyimlerin istihdam sürecine etkisini, engelli bireylerin iş hayatına geçişte karşılaştıkları sosyal engelleri ve bu durumlara karşı geliştirilen çözüm modellerinden bahsetti.

Yüksek lisans öğrencisi Fatma Sude Uzun, "Engelsiz bir hayat için engelli girişimi şart" vurgusuyla engelli bireylerin yalnızca desteklenen değil, aynı zamanda üreten ve yön veren bireyler olarak toplumda yer almalarının önemine değindi.

Kaynak: AA

Sakarya Üniversitesi, sakarya, Eğitim, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel SAÜ'de Gelecek Projesi ve Engelsiz Hayat Eğitimi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
EGO şoförü, otobüsün neden geç geldiğini soran vatandaşa saldırdı EGO şoförü, otobüsün neden geç geldiğini soran vatandaşa saldırdı
4 metreden düşen Togg’un son halini görenler aynı yorumu yapıyor 4 metreden düşen Togg'un son halini görenler aynı yorumu yapıyor
Kene ısırığı sonucu Kırım Kongo Kanamalı Ateşi’ne yakalanan adam hayatını kaybetti Kene ısırığı sonucu Kırım Kongo Kanamalı Ateşi'ne yakalanan adam hayatını kaybetti
Fenerbahçe, Süper Lig’in yeni gözde kalecisi ile anlaşma sağladı Fenerbahçe, Süper Lig'in yeni gözde kalecisi ile anlaşma sağladı
Eczacıbaşı Holding, Şişli’deki ofis binasını 2,25 milyar TL’ye sattı Eczacıbaşı Holding, Şişli'deki ofis binasını 2,25 milyar TL'ye sattı
Bodrum’da 1 lahmacuna servet ödedi Yaptığı yorum bomba Bodrum'da 1 lahmacuna servet ödedi! Yaptığı yorum bomba
CHP’li Aykut Erdoğdu, ifadesinde itirafçı Yıldız’ı işaret etti: 2 defa İmamoğlu’na şikayet etmiştim CHP'li Aykut Erdoğdu, ifadesinde itirafçı Yıldız'ı işaret etti: 2 defa İmamoğlu'na şikayet etmiştim
Dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili’nde mide bulandıran görüntüler Dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde mide bulandıran görüntüler
Beyaz Baretliler’den Suriye Hükümeti ile birleşme kararı Beyaz Baretliler'den Suriye Hükümeti ile birleşme kararı
Fenerbahçe Beko’yu çalıştıran Igor Kokoskov Türkiye’ye geri dönüyor Fenerbahçe Beko'yu çalıştıran Igor Kokoskov Türkiye'ye geri dönüyor
Meclis’te hareketli dakikalar DEM Partili Sırrı Sakık, Devlet Bahçeli ile tokalaştı Meclis'te hareketli dakikalar! DEM Partili Sırrı Sakık, Devlet Bahçeli ile tokalaştı

14:21
İzmir Büyükşehir Belediyesi ile DİSK arasında anlaşma sağlandı
İzmir Büyükşehir Belediyesi ile DİSK arasında anlaşma sağlandı
14:15
Almanya’da bomba alarmı 20 bin kişi tahliye ediliyor
Almanya'da bomba alarmı! 20 bin kişi tahliye ediliyor
14:11
Trans birey canlı yayında 13’üncü kattan atlayarak intihar etti
Trans birey canlı yayında 13'üncü kattan atlayarak intihar etti
14:43
4 metreden düşen Togg’un son halini görenler aynı yorumu yapıyor
4 metreden düşen Togg'un son halini görenler aynı yorumu yapıyor
21:01
Saros Körfezi’nde su altı tarih müzesi için tank batırıldı
Saros Körfezi'nde su altı tarih müzesi için tank batırıldı
20:45
Numan Kurtulmuş yeniden TBMM Başkanı seçildi
Numan Kurtulmuş yeniden TBMM Başkanı seçildi
20:23
Volkan Demirel Fenerbahçe’nin yeni transferini açıkladı: Oynadı lig bizim ligin 10 gömlek aşağısı
Volkan Demirel Fenerbahçe'nin yeni transferini açıkladı: Oynadı lig bizim ligin 10 gömlek aşağısı
20:17
Öğretmenlerin iller arası yer değiştirme sonuçları açıklandı
Öğretmenlerin iller arası yer değiştirme sonuçları açıklandı
19:57
Fenerbahçe’den imza iddialarıyla ilgili açıklama: İddialar asılsızdır
Fenerbahçe'den imza iddialarıyla ilgili açıklama: İddialar asılsızdır
19:56
İddia olay Trabzon’u sel götürürken, belediye başkanı Amsterdam’da
İddia olay! Trabzon'u sel götürürken, belediye başkanı Amsterdam'da
19:53
’Çiçek hastalığı görülen sınıfta eğitime yıl sonuna kadar ara verildi’ iddiası
'Çiçek hastalığı görülen sınıfta eğitime yıl sonuna kadar ara verildi' iddiası
19:48
TBMM’de Bahçeli ve Özel arasındaki dikkat çeken diyalog: Çok hareketlisiniz maşallah
TBMM'de Bahçeli ve Özel arasındaki dikkat çeken diyalog: Çok hareketlisiniz maşallah
19:32
Nevşehir’de süt tankeri ile otomobil kafa kafaya çarpıştı 2 kişi hayatını kaybetti
Nevşehir'de süt tankeri ile otomobil kafa kafaya çarpıştı! 2 kişi hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.06.2025 15:51:22. #7.13#
SON DAKİKA: SAÜ'de Gelecek Projesi ve Engelsiz Hayat Eğitimi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.