SAÜ Öğretim Üyesi Doç. Dr. Muhammed Kürşad Uçar\'ın Projeleri TÜSEB Tarafından Destekleniyor

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Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Mühendislik Fakültesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Muhammed Kürşad Uçar'ın yürüttüğü ve yer aldığı projeler, Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) tarafından desteklenmeye hak kazandı.

SAÜ'den yapılan açıklamaya göre, Uçar'ın yürütücülüğünü yaptığı "Biyomedikal Sinyaller İçin Yapay Zeka Tabanlı Biyometrik Kimlik Tanıma Algoritması Geliştirilmesi" projesi, elektrokardiyogram (EKG) ve fotopletismogram (PPG) gibi kardiyak sinyaller kullanıp biyometrik kimlik tanıma ve doğrulama algoritmaları geliştirilerek, biyometrik sistemlerin doğruluk ve güvenilirlik oranlarını artırmayı hedefliyor.

Öğretim görevlisi Bahadır Çokçetin'in araştırmacı olarak yer aldığı proje, biyometrik sistemlerde yapay zeka teknolojilerinin etkinliğini artırarak, güvenlik ve sağlık alanlarında yenilikçi çözümler sunmayı amaçlıyor.

Uçar'ın araştırmacı olduğu "Diyetisyen Karar Destek Sistemi: Yapay Zeka Tabanlı Sağlıklı Beslenme Programı Örneği" başlıklı proje de TÜSEB tarafından desteklenecek.

Erciyes Üniversitesi'nden Prof. Dr. Betül Çiçek'in yürütücülüğünü yaptığı, Uçar ve Uzman Diyetisyen Zeliha Uçar'ın araştırmacı olarak yer aldığı projeyle, diyet planlama sürecinin otomatize edilerek diyetisyenlerin iş yükünün hafifletilmesi hedefleniyor.

Proje kapsamında, bireye özgü sağlıklı beslenme programları oluşturarak, yaş, cinsiyet, fiziksel aktivite ve antropometrik ölçümler gibi parametreleri göz önünde bulunduracak yapay zeka tabanlı karar destek sistemi, diyetisyenlerin daha hızlı ve etkili şekilde özelleştirilmiş diyet planları oluşturmasını sağlayacak.