SAÜ ve Varna Üniversitesi\'nden Yangın Mühendisliği Programı

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) ile Varna Free Üniversitesi arasında yangın mühendisliği alanında ortak lisans ve ön lisans tamamlama programı düzenlenecek.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Varna Free Üniversitesi Rektörü Prof.?Petar Hristov ve beraberindeki heyet, SAÜ Rektörü Prof. Dr. Hamza Al'ı ziyaret ederek program hakkında görüştü.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Al, yangın güvenliği lisans programının uluslararası eğitimde kaliteyi artıracağını belirterek, iki üniversite arasındaki iş birliğini genişletmeyi hedeflediklerini ifade etti.

Planlanan ortak program, Türkiye ile Bulgaristan arasında sürdürülebilir akademik iş birliklerine katkı sağlayacak.

SAÜ akademisyenlerinden TÜRASAŞ'a ziyaret

SAÜ Mühendislik Fakültesi akademisyenleri, TÜRASAŞ'ı ziyaret etti.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, heyet, üretim hatlarını, kalite kontrol süreçlerini, inovatif tasarım uygulamalarını ve yerli raylı sistem teknolojilerini inceleyerek, bilgi alışverişinde bulundu.

Serdivan'da "Çocuk Akademisi Yaz Okulu" mezunlarını verdi

Serdivan Belediyesi tarafından düzenlenen "Çocuk Akademisi Yaz Okulu"nda çocuklar 4 haftalık eğitimi başarıyla tamamladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Serdivan Kültür Sanat tarafından organize edilen yaz okulunda 3-14 yaşları arasındaki çocuklara enstrüman, resim, satranç, okçuluk ve İngilizce gibi farklı alanlarda eğitim verildi.

Kursları ziyaret eden Belediye Başkanı Osman Çelik, eğitmenlere teşekkür etti.

Erenler'de LGS ve YKS'ye hazırlanacak öğrencilere ücretsiz kurs imkanı

Erenler Belediyesi bünyesinde hizmet veren Erenler Kent Akademisi, gelecek yıl Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ile Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava hazırlanacak öğrencilere ücretsiz kurs verecek.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kurslara kayıtlar devam ederken, öğrenciler "www.erenler.bel.tr" internet adresi üzerinden başvuru yapabilecek.