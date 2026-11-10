Savarona, Atatürk'ün vefatının 88. yılında Dolmabahçe açıklarında siren çaldı - Son Dakika
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Savarona, Atatürk'ün vefatının 88. yılında Dolmabahçe açıklarında siren çaldı

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Atatürk'ün 56 gün geçirdiği Savarona yatı, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü'nde Dolmabahçe Sarayı açıklarına demirledi. Yat saat 09.05'te siren çalarken askerler saygı duruşunda bulundu, Boğaz'daki vapurlar ve balıkçı teknelerindekiler de Büyük Önder'i andı.

Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinden önce yaklaşık iki ayını geçirdiği manevi mirası Savarona yatı, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla Büyük Önder'in hayata gözlerini yumduğu Dolmabahçe Sarayı'nın açıklarına demirledi.

Atatürk'ün vefatının 88. yılında, İstanbul Boğazı'nda Dolmabahçe Sarayı açıklarında bulunan Savarona yatı, saat 09.05'te sirenlerini çaldı.

Yattaki askerler saygı duruşunda bulunurken İstanbul Boğazı'ndaki yolcu vapurları ve balıkçı teknelerindekiler de Atatürk'ü andı.

Savarona'yı ilgiyle izleyen vatandaşlar, bu anları cep telefonlarıyla görüntüledi.

Atatürk Savarona'da 56 gün geçirdi

Atatürk'ün isteği üzerine 1938 yılında Türkiye tarafından satın alınan Savarona, 1 Haziran 1938'de İstanbul'a geldi.

Aynı gün yata çıkan Atatürk, burada 56 gün geçirdi.

Büyük Önder, hastalığına rağmen Savarona'da kaldığı süre boyunca devlet işlerini yürütmeyi sürdürdü.

Bakanlar Kurulu toplantılarına ev sahipliği yapan yatta, Hatay meselesi başta olmak üzere ülke gündemindeki önemli konular ele alındı. Atatürk, Romanya Kralı Carol'un da aralarında bulunduğu yabancı devlet adamlarını burada ağırladı.

Sağlık durumunun ağırlaşması üzerine 25 Temmuz 1938'de Savarona'dan ayrılarak Dolmabahçe Sarayı'na geçen Atatürk, 10 Kasım 1938'de saat 09.05'te burada hayatını kaybetti.

Atatürk'ün kişisel eşyaları korunuyor

Atatürk'ün yaklaşık iki ayına tanıklık eden Savarona'da, Büyük Önder'in kişisel eşyaları ve kullandığı çok sayıda obje muhafaza ediliyor.

Atatürk'ün hastalığı sırasında kanının bulaştığı pike örtüsü, çalışma masası, cepheden cepheye kitaplarını taşıdığı bavulu, bornoz takımları, terlikleri, havluları, bardakları ve berber koltuğu korunan eşyalar arasında yer alıyor.

Büyük Önder'in manevi kızı Afet İnan'a yazdığı mektup da yatta muhafaza edilen tarihi hatıralar arasında bulunuyor.

Deniz Kuvvetleri bünyesinde hizmet veriyor

17 Ağustos 2023'te Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bünyesine alınan Savarona, İstanbul Tersanesi Komutanlığında gerçekleştirilen kapsamlı bakım ve onarım çalışmalarının ardından yeniden hizmete girdi.

TCG Savarona adıyla Deniz Kuvvetleri bünyesinde kullanılan yat, deniz eğitimlerinin yanı sıra tanıtım faaliyetlerinde de görev alıyor.

Atatürk'ün hatıralarını taşıyan Savarona, Cumhuriyet tarihinin önemli miraslarından biri olarak varlığını sürdürüyor.

Kaynak: AA
Mustafa Kemal AtatürkDolmabahçe SarayıKültür Sanat10 KasımSavaronaGüncelSon Dakika

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