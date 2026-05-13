Savaş Muhabirleri İçin Sertifika Programı

Anadolu Ajansı (AA), Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Başkanlığı ve Polis Akademisi Başkanlığınca ortak düzenlenen "29. Dönem Savaş Muhabirliği Sertifika Programı"nda muhabirlerin zorlu eğitimi sürüyor.

Savaş, afet ve olağanüstü hallerde görev yapacak muhabirlerin yetiştirilmesi amacıyla düzenlenen programda kursiyerlere, Türkiye'nin alanında uzman polis ve askerleri tarafından eğitim veriliyor.

Programda AA'nın 9 personelinin yanı sıra Sırbistan, Romanya, Ukrayna, Bosna Hersek, Kuzey Makedonya, Yunanistan ve KKTC'den katılımcıların yer aldığı 22 kursiyer bulunuyor.

Eğitimin 3. gününde Anadolu Ajansı Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Yayın Yönetmeni Yusuf Özhan da kursiyerlere "olağanüstü durumlarda medya yönetimi ve yayın ilkeleri" eğitimi verdi.

Ardından kursiyerler, İl Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü personelince Gölbaşı yerleşkesinde "toplumsal olaylar", "kurşun geçirmez ekipman" ve "gaz maskesi kullanımı" eğitimi aldı.

Eğitim sırasında katılımcılara tazyikli su, biber gazı ve sis bombası kullanılan müdahalelerde ne yapmaları gerektiği konusunda, toplumsal olaylar sırasındaki koşullara hazırlıklı olmaları amacıyla uygulamalı eğitim verildi.

Bir taraftan biber gazlı müdahaleye maruz kalan adaylara aynı anda Toplumsal Olaylara Müdahale Aracından (TOMA) da tazyikli su sıkıldı.