Savaş Muhabirleri İçin Sertifika Programı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Savaş Muhabirleri İçin Sertifika Programı

13.05.2026 18:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TİKA ve Polis Akademisi'nin düzenlediği programda savaş muhabirleri eğitiliyor.

Anadolu Ajansı (AA), Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Başkanlığı ve Polis Akademisi Başkanlığınca ortak düzenlenen "29. Dönem Savaş Muhabirliği Sertifika Programı"nda muhabirlerin zorlu eğitimi sürüyor.

Savaş, afet ve olağanüstü hallerde görev yapacak muhabirlerin yetiştirilmesi amacıyla düzenlenen programda kursiyerlere, Türkiye'nin alanında uzman polis ve askerleri tarafından eğitim veriliyor.

Programda AA'nın 9 personelinin yanı sıra Sırbistan, Romanya, Ukrayna, Bosna Hersek, Kuzey Makedonya, Yunanistan ve KKTC'den katılımcıların yer aldığı 22 kursiyer bulunuyor.

Eğitimin 3. gününde Anadolu Ajansı Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Yayın Yönetmeni Yusuf Özhan da kursiyerlere "olağanüstü durumlarda medya yönetimi ve yayın ilkeleri" eğitimi verdi.

Ardından kursiyerler, İl Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü personelince Gölbaşı yerleşkesinde "toplumsal olaylar", "kurşun geçirmez ekipman" ve "gaz maskesi kullanımı" eğitimi aldı.

Eğitim sırasında katılımcılara tazyikli su, biber gazı ve sis bombası kullanılan müdahalelerde ne yapmaları gerektiği konusunda, toplumsal olaylar sırasındaki koşullara hazırlıklı olmaları amacıyla uygulamalı eğitim verildi.

Bir taraftan biber gazlı müdahaleye maruz kalan adaylara aynı anda Toplumsal Olaylara Müdahale Aracından (TOMA) da tazyikli su sıkıldı.

Kaynak: AA

Güvenlik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Savaş Muhabirleri İçin Sertifika Programı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Boya yaparken kalp krizi geçiren yaşlı adam hayatını kaybetti Boya yaparken kalp krizi geçiren yaşlı adam hayatını kaybetti
Menemen’de tır kazası: 2 ölü Menemen'de tır kazası: 2 ölü
Adıyaman’da bir kişi kendini asarak hayatına son verdi Adıyaman'da bir kişi kendini asarak hayatına son verdi
İran’da 4,6 büyüklüğünde deprem İran'da 4,6 büyüklüğünde deprem
Selin vurduğu Samsun’un Havza ilçesinde eğitime bir gün ara verildi Selin vurduğu Samsun'un Havza ilçesinde eğitime bir gün ara verildi
İstanbul’daki fuhuş soruşturmasında iş insanı tutuklandı İstanbul'daki fuhuş soruşturmasında iş insanı tutuklandı

01:21
Meteorolojiden 12 şehir için kritik uyarı: Sel ve su baskını riski büyük
Meteorolojiden 12 şehir için kritik uyarı: Sel ve su baskını riski büyük
01:09
Yaşlı adamı tarlada bıçaklayarak öldüren şüpheli yakalandı
Yaşlı adamı tarlada bıçaklayarak öldüren şüpheli yakalandı
00:28
Erdoğan talimatı verdi, yasa dışı bahisle ilgili yeni düzenleme geliyor
Erdoğan talimatı verdi, yasa dışı bahisle ilgili yeni düzenleme geliyor
00:07
Otomotiv dünyasının efsane markası veda etti 79 yıllık fabrika kapanıyor
Otomotiv dünyasının efsane markası veda etti! 79 yıllık fabrika kapanıyor
23:55
İran’dan Netanyahu’nun gizli ziyarette bulunduğu BAE’ye tepki: Hesap vereceksiniz
İran'dan Netanyahu'nun gizli ziyarette bulunduğu BAE'ye tepki: Hesap vereceksiniz
23:42
’’100 milyon Euro’ya Fenerbahçe için marş yazar mısın’’ sorusuna Emir Can İğrek’ten bomba cevap
''100 milyon Euro'ya Fenerbahçe için marş yazar mısın?'' sorusuna Emir Can İğrek'ten bomba cevap
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.05.2026 06:46:54. #7.13#
SON DAKİKA: Savaş Muhabirleri İçin Sertifika Programı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.