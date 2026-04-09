İran-ABD-İsrail Savaşı: Ekonomik ve Askeri Hasar
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İran-ABD-İsrail Savaşı: Ekonomik ve Askeri Hasar

09.04.2026 10:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

2025-2026 dönemindeki çatışmalar, küresel enerji piyasalarını sarsarken, İran'ın maliyeti 45 milyar doları aştı, İsrail ve ABD ise askeri ve stratejik zorluklarla mücadele ediyor.

Okan Müderrisoğlu'nun özel haberine göre, Haziran 2025'teki kısa süreli çatışmaların ardından, 28 Şubat-8 Nisan 2026 tarihleri arasındaki gerginliklerin tırmanmasıyla ABD, İsrail ve İran ciddi ekonomik kayıplar yaşadı. Savaş, küresel enerji piyasalarında şok dalgaları yaratırken, tarafların askeri harcamaları ve altyapı hasarları dikkat çekici boyutlara ulaştı.

İran, ekonomik zorluklar yaşamasına rağmen bu süreçte yaklaşık 20 milyar dolar askeri harcama yapmak zorunda kaldı. Ülke, 15 milyar dolarlık altyapı hasarı verirken, en az 5 milyar dolar değerindeki sanayi tesisleri ve araştırma merkezleri de zarar gördü. Savaşın İran'a tahmini maliyeti ise şimdiden 45 milyar doları aşmış durumda. Devletin üst düzey yöneticileri, askeri personel, yetişmiş insan gücü ve sivil kayıpların parasal değeri hesaplanamaz olsa da, savaşın etkileri derin izler bırakıyor.

Savaşın fitilini ateşleyen İsrail, perde arkasındaki stratejik hedeflerine ulaşmaya çalışırken, Başkan Trump hem ülke içinde hem de uluslararası arenada eleştirilerin hedefi oldu. ABD ise geleneksel müttefiklerini tam kapasiteyle koruma konusunda zorlandı ve bazı askeri tesislerinde saldırılarla karşılaştı. İsrail ile ABD, İran'da 11 bin hedefe yönelik hava saldırıları düzenleyerek toplamda 85 bin binayı yıkadı. Bu bombardımanlar sırasında okullar, hastaneler, üniversite laboratuvarları, köprüler, demiryolları ve su arıtma tesisleri de zarar gördü.

İsrail istihbaratının değerlendirmeleri yanıltıcı çıktı. CIA ve Pentagon'daki yetkililerin uyarıları dikkate alınmadı. Tahran'ın 4.500 civarında balistik füze sahibi olduğu düşünülürken, İran'ın şu ana kadar 5 binden fazla füze fırlattığı tespit edildi. Yeraltı depolarında da benzer sayıda füzenin bulunduğu anlaşılıyor. İran'ın 370 adet füze fırlatma rampasına sahip olduğu düşünülürken, bu sayının 170 civarına düşmüş olması dikkat çekti. İran'ın mobil fırlatma yeteneğini geliştirdiği ve Çin'den aldığı rampa görünümlü maketleri kullanarak İsrail'i yanıltmaya çalıştığı iddiaları ortaya atıldı.

ABD, 40 gün içinde Hürmüz Boğazı'nın tanker trafiğini yeniden açarak İran'daki nükleer santrallerin yer altı hücrelerinde tutulan zenginleştirilmiş uranyumun bir kısmına erişme fırsatı buldu. Bu süreçte seyir füzesi kapasitesinin yaklaşık %70 oranında azaldığı belirtildi. Mart ayında Türkiye hava sahasına yönelik İran menşeli 4 balistik füzenin girişimi yaşandı. Bu füzeler, 4 Mart, 9 Mart, 13 Mart ve 30 Mart tarihlerinde ateşlendi ve Doğu Akdeniz'de konuşlu NATO deniz unsurları tarafından etkisiz hale getirildi. Füzelerin İran'dan fırlatıldığına dair radar izleri bulunsa da, sahada kesin bir delil tespit edilemedi. NATO savunma sisteminin füzeleri atmosferin dışında vurduğu ve parçalarının Antep-Hatay-Malatya'ya düştüğü belirtiliyor. Parçaların tamamı NATO savunma füzelerine ait çıkarken, İran füzesine dair herhangi bir kalıntı bulunamadı. Bu durum kafa karışıklığına yol açarken, İran ise füzelerin kendileri tarafından atılmadığını iddia ediyor.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Orta Doğu, Güvenlik, Ekonomi, Savunma, Güncel, Enerji, İsrail, İran, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.04.2026 11:29:35. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.