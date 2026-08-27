Savaştepe'de Trafik Kazası: 2 Yaralı - Son Dakika
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Savaştepe'de Trafik Kazası: 2 Yaralı

Savaştepe\'de Trafik Kazası: 2 Yaralı
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Balıkesir Savaştepe'de otomobilin tıra çarpması sonucu 2 kişi yaralandı, hastaneye kaldırıldılar.

Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde otomobilin tıra arkadan çarptığı kazada 2 kişi yaralandı.

E.Ç. (40) yönetimindeki 06 BA 2401 plakalı otomobil, İzmir-İstanbul Otoyolu Soğucak mevkisinde F.A. (45) idaresindeki 45 VR 848 çekici plakalı tıra arkadan çarptı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada otomobil sürücüsü E.Ç. ile araçta bulunan A.Ç. (10) yaralandı.

Yaralılar olay yerine gelen ambulansla kaldırıldıkları Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesinde tedavi altına alındı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Savaştepe'de Trafik Kazası: 2 Yaralı - Son Dakika

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