Savaştepe'de Yeni Otobüs Terminali Hizmete Girdi

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(BALIKESİR)- Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Savaştepe'de yeni otobüs terminalini hizmete açtı. Yılda ortalama 12 bin araç ve 160 bin vatandaşa hizmet verecek olan terminalin açılış töreninde konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, "Savaştepe'mize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum" dedi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından Savaştepe'ye kazandırılan Otobüs Terminali hizmete açıldı. Terminal, 4 bin 200 metrekare alan üzerinde 5 yazıhane, 7 peron, bir kafe ile kapalı ve açık alanlardan oluşuyor. Yılda ortalama 12 bin araç ve 160 bin vatandaşa hizmet verecek terminalin açılış törenine Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'ın yanı sıra, CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı, Savaştepe Belediye Başkanı Ali Koyuncu, CHP Savaştepe İlçe Başkanı Ahmet Ali Atalay, BTT Genel Müdürü Ömür Mustafa Boyuer, genel sekreter yardımcıları, daire başkanları, muhtarlar, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

"Bizim bölgemizde birisinin acısı olduğu zaman hepimizin canı yanar"

Planlı ve programlı bir şekilde kazanan Balıkesir'i hep birlikte inşa edeceklerini söyleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, artık ayrımcılık yapılarak yönetilen bir şehir olmadığını söyledi. Hiçbir ayrım yapılmadan 20 ilçeye aynı hizmetin gitmesi için çalışan bir Büyükşehir yönetiminin olduğunu belirten Akın, "Yakın Çözüm ekibi kurduk. 3-4 gün boyunca Savaştepe'de muhtarlarımızı ziyaret etti. Köy kahvelerimizde vatandaşlarımızı ziyaret etti. Çünkü gidemezsek ne olduğunu bilemeyiz. Biz, Balıkesir'in çocuklarıyız. Bu memleketin evladıyız. Bizler Kuvayi Milliye'ciyiz. Milli birliğe ve beraberliğe inanan insanlarız. Bizde ayrı gayrı olmaz. Bizde birlik olur, beraberlik olur. Bizim bölgemizde birisinin acısı olduğu zaman hepimizin canı yanar. İşte o nedenle bedavadan söylemiyorum. Size en yakın Ahmet Akın" diye konuştu.

Yılda 160 bin yolcu ağırlayacak

Savaştepe Belediye Başkanıyla da hep istişare halinde olduklarını belirten Akın, ihtiyaç duyulan yolların bütün planlamalarının yapıldığını söyledi. Yaklaşık 4 aydır yol ve asfaltlama çalışmalarının aralıksız sürdüğünü dile getiren Akın, "Balıkesir'imin ilçelerinde Allah'ın izniyle asfaltlanmayan yol kalmayacak hemşehrim. Size bunun sözünü veriyoruz. Kentinize misafirler geldiği zaman, ilk terminallerimizi görüyor. Onun için bunun altyapısı da görüntüsü de çok önemli. Yaklaşık 4 bin 200 metrekare bir alan üzerinde kuruldu. Burada 5 adet yazıhanemiz var. 7 adet peronumuz ve bir adet kafemiz mevcut. Ayrıca dini vecibelerimizi yerine getirmek için vatandaşlarımızın mescitleri hazır durumdadır. Burada yaklaşık yılda 12 bin araca ve 160 bin vatandaşa hizmet edeceğiz. Savaştepe'mize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum"ifadelerini kullandı.

CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı ile birlikte Savaştepe'yi defalarca ziyaret ettiklerini söyleyen Akın, Milli Mücadele'nin merkezi Savaştepe'nin her şeyin en iyisini hak ettiğini söyledi.

"Yıllardır yapılmayan bir otogar bugün burada hayata geçti"

Bugün Savaştepe'yi gören bir Büyükşehir Belediyesi'nin olduğunu söyleyen CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı, "Bugüne kadar buraya bakılmadığı için göremediler. Ama bugün yüreği de Savaştepe'yle atan bir büyükşehir belediye başkanı var. Çalışkan bir ilçe belediye başkanımız var. Yıllardır yapılmayan bir otogar bugün burada hayata geçti" dedi.

Savaştepe Belediye Başkanı Ali Koyuncu, "Büyükşehir Belediye Başkanı'mız Sayın Ahmet Akın'ın da arkamızda olduğunu hissediyoruz ve ona çok teşekkür ediyorum. Savaştepe'mizde belirli sorunlarımız var ama inşallah bunları bu süreç içinde çözeceğiz. Büyükşehir belediye başkanımız arkamızda durduğu sürece her sorunun üstesinden geleceğimize inanıyorum. Yeni otobüs terminalimiz ilçemize hayırlı olsun" diye konuştu.