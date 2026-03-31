Savcı Mehmet Selim Kiraz, Şehit Edilişinin 11'inci Yıl Dönümünde Çağlayan'da Anıldı

31.03.2026 11:43
İstanbul Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz, görevi başında uğradığı terör saldırısında şehit oluşunun 11’inci yıl dönümünde Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’nde düzenlenen törenle anıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, “Bizler adaletin yalnızca bir görev değil, aynı zamanda kutsal bir emanet olduğunun farkındayız. Mehmet Selim Kiraz, bu emaneti canı pahasına taşımış; hakikatten, hukuktan ve vicdandan bir an olsun ayrılmamıştır. Onun duruşu bugün de adalet teşkilatımızın ortak vicdanına yansımıştır. Adalet teşkilatımızın vicdanı susmaz. Adalet teşkilatımız eğilmez ve hiçbir tehdide boyun eğmez” dedi.

Haber: ÇAĞATAN AKYOL - Kamera: UMUT EMRE GÖKBULUT

Görevi başındayken teröristlerin silahlı saldırısına uğrayan İstanbul Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın şehit edilişinin bugün 11'inci yıl dönümü. Kiraz için Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'nde anma programı düzenlendi. Çok sayıda yargı mensubunun da katıldığı anma programı, saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Törende konuşan İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Dönmez, "Bugün sadece yas tutmak için değil; bir duruşu tazelemek, bir yemini yinelemek ve bu değerlere olan bağlılığımızı ortaya koymak için bir kez daha buradayız. Bu hain saldırı yalnızca bir cumhuriyet savcımızı değil, doğrudan bağımsız Türk yargısı ve hukukun üstünlüğünü hedef almıştır" ifadelerini kullandı.

Adaletin onurunu, hukukun vakarını ve devletin sarsılmaz iradesini bir kez daha hatırlatmak için bir araya geldiklerini belirten Adalet Bakanı Akın Gürlek de, şunları söyledi:

"Merhum Cumhuriyet Savcımız Mehmet Selim Kiraz, bundan 11 yıl önce görevinin başında adaletin tecellisi için mücadele ederken hain bir terör saldırısı sonucunda şehit olmuştur. O gün sıkılan kurşunlar yalnızca şehidimiz Selim Kiraz'a yönelmemiştir. O kurşunlar adalete, hukuka, Türk yargısına sıkılmıştır. Milletimizin vicdanı, demokratik hukuk devletimizin en temel sütunlarından birisi olan yargımız hedef alınmıştır ancak bilinmelidir ki adalet teşkilatı, hiçbir zaman korkuya teslim olmamış, hiçbir zaman geri adım atmamıştır. Çünkü bizler adaletin yalnızca bir görev değil, aynı zamanda kutsal bir emanet olduğunun farkındayız. Mehmet Selim Kiraz, bu emaneti canı pahasına taşımış; hakikatten, hukuktan ve vicdandan bir an olsun ayrılmamıştır. Onun duruşu bugün de adalet teşkilatımızın ortak vicdanına yansımıştır. Adalet teşkilatımızın vicdanı susmaz. Adalet teşkilatımız eğilmez ve hiçbir tehdide boyun eğmez."

"Bütün terör örgütleri lanetlidir"

Şunu açıkça ifade etmek isterim. Adları, hedefleri, eylemleri ne olursa olsun bütün terör örgütleri lanetlidir. Merhum şehidimize kastedenleri, bu alçak eylem emrini verenleri ve terörü bir yöntem olarak benimseyen tüm yapıları şiddetle lanetliyoruz çünkü terör örgütü, insanlığa düşmandır; insanlığa karşı suç işleyen, kan ve korku üzerinden varlık göstermeye çalışan vahşi yapılardır. Tarih bize şunu açıkça göstermiştir. Terörle hiçbir hedefe ulaşamamıştır. Bundan sonra da ulaşılamayacaktır. Çağlayan Adliyesi başta olmak üzere yargı kurumlarını hedef alan hiçbir saldırı amacına ulaşamayacaktır. Devletimizin adalet eli bu tehditler karşısında asla geri çevrilmeyecektir. Devlet, vakarını en zor zamanlarında gösterir. Bizler de bugün şehidimizin aziz hatırası önünde aynı vakar ve kararlılıkla bir kez daha ifade ediyoruz.

"Mücadelemiz terör sonlanana kadar devam edecek"

Bu millete diz çöktürmek isteyen hiçbir yapı karşısında geri adım atmayan bir devlet vardır. Kaynağı, türü, hedefi ne olursa olsun teröre karşı mücadelemiz hukuk içinde ve hukukla kalarak azim ve kararlılıkla terör sonlanana kadar devam edecektir. Çünkü bizler asırlardır bu topraklarda adaletle hükmetmiş bir medeniyetin mirasçılarıyız. Bu mirası korumak hepimizin ortak sorumluluğudur. Bu vesileyle başta şehir Cumhuriyet Savcımız Mehmet Selim Kiraz olmak üzere adalet yolunda görev yaparken şehadete yürüyen tüm yargı mensuplarımızı ve vatan uğruna can veren aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve duayla anıyorum. Ruhu şad olsun."

"Evimizde halen yaşıyor"

Şehit Kiraz'ın babası Hakkı Kiraz da "11 yıl önce bugünü böyle yine hep beraber ama başka bir şekilde yaşamıştık. İnanın, o günden bugüne kadar hiçbir zaman için ruhen ben Selim Kiraz'ı, oğlumu kendimden bir an bile ayrı görmedim. Evimizde de halen yaşıyor" diye konuştu.

Emine Erdoğan’dan ’Uluslararası Sıfır Atık Günü’nün 4’üncü yılı mesajı Emine Erdoğan'dan 'Uluslararası Sıfır Atık Günü'nün 4'üncü yılı mesajı
Erişim engeline rağmen geri döndüler, CoinW faaliyetlerine tekrar başladı Erişim engeline rağmen geri döndüler, CoinW faaliyetlerine tekrar başladı
Marco Asensio’ya sürpriz talip Marco Asensio'ya sürpriz talip
İstanbul’da yağmur durmayacak AKOM’dan yeni uyarı: Zorunlu olmadıkça çıkmayın İstanbul'da yağmur durmayacak! AKOM'dan yeni uyarı: Zorunlu olmadıkça çıkmayın
Vedat Muriqi’den Türkiye maçı öncesi bomba sözler Vedat Muriqi'den Türkiye maçı öncesi bomba sözler
Özkan Yalım, birlikte basıldığı genç kadına açılış sunumunu yaptırmış Özkan Yalım, birlikte basıldığı genç kadına açılış sunumunu yaptırmış
Mezarlıkta Silahlı Çatışma: 1 Ölü, 1 Yaralı Mezarlıkta Silahlı Çatışma: 1 Ölü, 1 Yaralı
Seda Sayan canlı yayında itiraf etti: Hoşlandığım adam evli çıktı Seda Sayan canlı yayında itiraf etti: Hoşlandığım adam evli çıktı

12:10
Hukukçu Bozbayındır, Kavala’nın savunmasını AİHM’de delillerle çürüttü
Hukukçu Bozbayındır, Kavala'nın savunmasını AİHM’de delillerle çürüttü
11:52
Milli Takım’ı karıştıran görüntünün aslı çok başka çıktı
Milli Takım'ı karıştıran görüntünün aslı çok başka çıktı
11:51
4 kişinin öldürüldüğü aile katliamının nedeni ortaya çıktı
4 kişinin öldürüldüğü aile katliamının nedeni ortaya çıktı
11:47
Eşi ve kızıyla birlikte gözaltına alınan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’den açıklama
Eşi ve kızıyla birlikte gözaltına alınan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'den açıklama
11:13
Bahçeli’den hükümete acil çağrı: Yasal düzenlemeler için uygun iklim oluşmuştur
Bahçeli'den hükümete acil çağrı: Yasal düzenlemeler için uygun iklim oluşmuştur
11:00
Çin’den ABD ve İsrail’e çağrı: Savaşı bir an önce durdurun
Çin'den ABD ve İsrail'e çağrı: Savaşı bir an önce durdurun
10:40
TCMB Başkanı Karahan, altın satışı iddialarını doğruladı
TCMB Başkanı Karahan, altın satışı iddialarını doğruladı
09:29
TMSF, İstikbal Mobilya’yı satışa çıkardı
TMSF, İstikbal Mobilya'yı satışa çıkardı
