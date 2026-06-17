Savcı Uyumaz İçin Tören Düzenlendi - Son Dakika
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Savcı Uyumaz İçin Tören Düzenlendi

Savcı Uyumaz İçin Tören Düzenlendi
17.06.2026 12:17
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Kalp krizi nedeniyle hayatını kaybeden Savcı Ayhan Uyumaz için adliyede tören yapıldı.

Kocaeli'de görevi sırasında geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Gebze Cumhuriyet Savcısı Ayhan Uyumaz için adliyede tören düzenlendi.

Dün, Gebze 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada görevli olarak bulunduğu sırada geçirdiği kalp krizi sonucu kaldırıldığı hastanede vefat eden 49 yaşındaki Uyumaz için Gebze Adliyesi'nde gerçekleştirilen törende İlçe Müftüsü İbrahim Hamarat tarafından dua edildi, helallik istendi.

Tören mangası tarafından cenaze aracına taşınan Uyumaz'ın naaşı, defin işlemleri için Bursa'nın Nilüfer ilçesine gönderildi.

Gebze Cumhuriyet Başsavcısı Metin Uslu, törende yaptığı konuşmada, görevi başında adalet hizmetini yerine getirirken hayatını kaybeden Uyumaz'ı uğurlamanın derin üzüntüsünü yaşadıklarını dile getirdi.

Uyumaz'ın görevini özveriyle yerine getirdiğini anlatan Uslu, "Mesleğine, devletine, milletine hizmet ederken ebediyete intikal eden meslektaşımızın vefatı hepimizi derinden sarsmış ve büyük bir üzüntüye sevk etmiştir. Savcımız görev boyunca hukukun üstünlüğüne bağlı, adalet duygusu, çalışkanlığı ve meslek ahlakıyla çevresinde saygı uyandırmış, görevini büyük bir özveri ve sorumluluk bilinciyle yerine getirmiştir. Kendisi yalnızca başarılı bir hukukçu değil aynı zamanda iyi bir insan, kıymetli bir çalışma arkadaşı ve güvenilir dosttu." dedi.

Adalet Teşkilatı olarak değerli bir meslektaşlarını kaybettiklerini belirten Uslu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Adalet Teşkilatı olarak bizler omuzlarımızdaki emaneti hakkıyla taşımaya çalışan insanların oluşturduğu büyük bir aileyiz. Bugün ailemiz değerli bir ferdini kaybetmenin büyük bir üzüntüsünü yaşamaktadır. Çalışma azmi, dürüstlüğü ve görevine olan sadakati daima hatıralarımızda yaşayacaktır. Kıymetli ailesine özellikle ifade etmek isterim ki sizler sadece bir eşi, evladı, babayı ve kardeşi kaybetmediniz. Bizler de çok değerli bir meslektaşımızı kaybetmiş bulunuyoruz. Acınızı yürekten paylaşıyoruz. Devletimiz ve teşkilatımız her zaman yanınızda olacaktır."

Törene, Uyumaz'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcısı Semih Akgün, Gebze Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit, Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Kocaeli İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, Gebze İlçe Emniyet Müdürü Adil Uğur Bilgili, Gebze İlçe Jandarma Komutanı Aytaç Karaoğlu ile adliye personeli katıldı.

Kaynak: AA

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