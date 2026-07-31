Savcılıktan, Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş’a “örgüt lideri” suçlaması

Haber: ZUHAL ÇİLOĞLAN

(İSTANBUL) İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Üsküdar Belediyesi'ne yönelik soruşturma kapsamında Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, Özel Kalem Müdürü Alihan Koçoğlu, mimar Burçin Çevik ve müteahhit Bülent Orhan Tozkoparan'ı tutuklama istemiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk etti. Sevk yazısında, rüşvet ve irtikap suçlamalarına konu eylemlerin, "Sinem Dedetaş'ın liderliğindeki çıkar amaçlı suç örgütünün faaliyetleri kapsamında" gerçekleştirildiği iddia edildi.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Üsküdar Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan altı kişinin savcılık işlemleri tamamlandı.

Başsavcılık; Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, Dedetaş'ın Özel Kalem Müdürü Alihan Koçoğlu, mimar Burçin Çevik ve müteahhit Bülent Orhan Tozkoparan'ı tutuklanmaları talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk etti.

Soruşturmada gözaltına alınan Üsküdar Belediye Başkan Yardımcısı Ceyhun Ünlü ile iş takipçisi olduğu belirtilen Adem Altuntaş hakkında ise tutuklama talep yazısında bir değerlendirmeye yer verilmedi.

Başsavcılığın 31 Temmuz 2026 tarihli sevk yazısında soruşturmanın, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve üye olma", "rüşvet" ve "irtikap" suçlarından yürütüldüğü belirtildi. Savcılık; ihbarlar, tanık ve mağdur anlatımları, etkin mahiyette beyanda bulunan şüphelilerin ifadeleri, dijital materyaller, MASAK verileri, mülkiye müfettişlerinin raporları ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünün tespitlerini delil olarak gösterdi.

SAVCILIKTAN KENT A.Ş. ÜZERİNDEN "DANIŞMANLIK SÖZLEŞMESİ" İDDİASI

Sevk yazısında, yapı ruhsatı için Üsküdar Belediyesine başvuran müteahhitlerin belediye iştiraki Kent Hizmetleri A.Ş.'ye yönlendirildikleri ileri sürüldü. Müteahhitlerle "danışmanlık hizmeti" adı altında sözleşmeler imzalandığı, gerçekte sunulmadığı iddia edilen hizmetler karşılığında şirket hesabına ödeme yapılmasının istendiği savunuldu.

Savcılık, Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın imzaladığı protokolle Kent A.Ş.'ye danışmanlık hizmeti verme yetkisi tanındığını ancak dayanak gösterilen belediye meclisi kararında böyle bir yetkinin bulunmadığını öne sürdü. Tutuklama talep yazısına göre, müteahhitlerle toplam 1 milyar 78 milyon 870 bin 833 lira tutarında sözleşme imzalandı. Soruşturmanın yürütüldüğü aşamaya kadar Kent A.Ş. hesabına 361 milyon 392 bin 264 lira gönderildiği iddia edildi.

Savcılık, müteahhitlerin ruhsat alabilmek için bu sözleşmeleri imzalamak zorunda bırakıldıklarını, karşılığında ise gerçekte bir danışmanlık hizmeti verilmediğini savundu.

"SİNEM DEDETAŞ'IN BİLGİSİ VE TALİMATIYLA YÜRÜTÜLDÜ" İDDİASI

Sevk yazısında, Kent A.Ş. üzerinden yürütüldüğü iddia edilen sistemin Sinem Dedetaş'ın bilgisi ve talimatıyla işletildiği savunuldu. Savcılık, Kent AŞ yöneticilerinin katıldığı toplantılarda müteahhitlerden tahsil edilen tutarlar hakkında Dedetaş'a sunum yapıldığını öne sürdü. Dedetaş'ın, müteahhitlerin Kent AŞ ile sözleşme yapmaya zorlanması ve ruhsat işlemlerinin geciktirilmesi sürecinde belirleyici olduğu iddia edildi. Başsavcılık, yapı ruhsatı sürecindeki bu eylemlerin "icbar suretiyle irtikap" suçunu oluşturduğunu ileri sürdü.

SAVCILIK, DEDETAŞ'I "ÖRGÜT LİDERİ" OLMAKLA SUÇLADI

Sevk yazısında, rüşvet ve irtikap suçlamalarına konu eylemlerin, "Sinem Dedetaş'ın liderliğindeki çıkar amaçlı suç örgütünün faaliyetleri kapsamında" gerçekleştirildiği iddia edildi. Başsavcılık, belediyenin resmi hiyerarşisinin bozulduğunu, belediyede resmi görevi bulunmayan Kent A.Ş. Genel Müdürü Nazım Akkoyunlu'nun "gölge başkan" gibi hareket etmesine olanak sağlandığını öne sürdü.

Savcılık; "soruşturmanın devam etmesi, henüz tüm şüphelilerin tespit edilememesi, delillerin karartılması, şüphelilere bilgi verilmesi ve kaçma ihtimalini gerekçe göstererek dört şüphelinin tutuklanmasını" talep etti.