Savcıya Tehdit Davası: 5 Kişi Tutuklama Talebiyle Mahkemeye Sevk Edildi - Son Dakika
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Savcıya Tehdit Davası: 5 Kişi Tutuklama Talebiyle Mahkemeye Sevk Edildi

Büyükçekmece'de Cumhuriyet Savcısı Y.E.'yi tehdit eden 8 kişiden 5'i tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi.

14.10.2024 19:54
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BÜYÜKÇEKMECE Cumhuriyet Başsavcılığı'nda görevli Cumhuriyet Savcısı Y.E.'nin tehdit edilmesiyle ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 8 kişiden 5'i tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

İstanbul ve Tekirdağ'da gerek olmadığı halde özel hastanedeki yoğun bakım ünitesine yatırılan 12 bebeğin ihmalden öldüğü iddiasına ilişkin bir süre önce soruşturma başlatılmıştı. Soruşturmayı yürüten savcı Y.E.'nin makamında tehdit edilmesiyle ilgili Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 8 kişi emniyette yapılan işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık sorguları tamamlanan şüphelilerden 5'i tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilirken, 3 şüpheli hakkında ise adli kontrol şartı hükümlerince serbest bırakılması talep edildi. Gözaltına alınan 3 kişi ise emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA

Cumhuriyet Savcısı, Büyükçekmece, Soruşturma, Başsavcı, Güvenlik, 3-sayfa, Güncel, Hukuk, Son Dakika

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