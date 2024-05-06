Save The Children: İsrail'in Refah'taki sivilleri zorla yerinden etme kararı çocuklar için ölümcül sonuçlar doğurabilir - Son Dakika
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Save The Children: İsrail'in Refah'taki sivilleri zorla yerinden etme kararı çocuklar için ölümcül sonuçlar doğurabilir

Save The Children: İsrail\'in Refah\'taki sivilleri zorla yerinden etme kararı çocuklar için ölümcül sonuçlar doğurabilir

Uluslararası sivil toplum kuruluşu Save the Children, İsrail'in Refah'taki sivilleri zorla yerinden etme kararının çocuklar için ölümcül sonuçlar doğurabileceği uyarısında bulundu. İsrail'in Refah'ın doğusundaki 100 bin sivilden bölgeyi boşaltmalarını istemesi, çocukları korumak için zamanın tükendiğine ve ölümcül sonuçlar doğuracağına dikkat çekildi. Save the Children Üst Yöneticisi Inger Ashing, uluslararası toplumu önlem almaya çağırarak, Refah'ta işlenen vahşet suçlarının önlenmesi için harekete geçilmesi gerektiğini belirtti.

06.05.2024 19:21
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Save The Children, İsrail'in Refah'taki sivilleri zorla yerinden etme kararının, çocuklar için ölümcül sonuçlar doğuracağı uyarısında bulundu.

Merkezi İngiltere'de bulunan uluslararası sivil toplum kuruluşu Save the Children'dan, İsrail'in, Refah'ın doğusundaki 100 bin sivilden bölgeyi boşaltmalarını istemesine ilişkin yapılan açıklamada, Refah'a olası kara saldırısının, yüz binlerce kişiyi kaçmaya zorlaması ve Gazze'nin son sığınağı olan Refah'taki yardım çabalarını engellemesi nedeniyle çocukları korumak için zamanın tükendiğine ve ölümcül sonuçlar doğuracağına dikkat çekildi.

İsrail'in, Refah'ın doğusundaki sivillerin bölgeyi boşaltması talimatının, bölgede bir gece boyunca süren ve 8'i çocuk en az 22 kişinin ölümüne neden olan yoğun bombardımanın ardından geldiğine değinilen açıklamada, Kerem Ebu Salim (Şalom) sınır kapısına düzenlenen saldırılarda da 3 kişinin öldüğü vurgulandı.

"Bugünün hiç gelmeyeceğini umuyorduk"

Açıklamada, değerlendirmelerine yer verilen Save the Children Üst Yöneticisi (CEO) Inger Ashing, "Bugünün hiç gelmeyeceğini umuyorduk. Haftalardır sivilleri yasal olarak yerinden etmek ve korumak için uygulanabilir tahliye planı olmadığı konusunda uyarıda bulunuyoruz." ifadesini kullandı.

Ashing, bu durumun çocuklar üzerinde yaratacağı yıkıcı sonuçlara ilişkin de uyarıların yapıldığını hatırlatarak, "Haftalardır önleyici eylem çağrısında bulunuyoruz. Uluslararası toplum görmezden geldi. Artık görmezden gelemezler." değerlendirmesinde bulundu.

"Refah'ta işlenen vahşet suçlarının önlenmesi için harekete geçilmeli"

Gazze'de güvenli hiçbir yerin olmadığının altını çizen Ashing, şunları kaydetti:

"Mevcut kısıtlamalar altında insanların hayatta kalmaları için gereken temel ihtiyaçlara erişebilecekleri hiçbir yer yok. İnsanları Refah'tan zorla çıkarmak ve yardım müdahalesini daha da aksatmak, muhtemelen pek çok çocuğun kaderini belirleyecektir. İnsani yardıma erişimin engellenmesi çocuklara karşı ağır bir ihlaldir ve açlık asla bir savaş silahı olarak kullanılmamalıdır. Tüm devletleri, sivilleri korumak ve Refah'ta işlenen vahşet suçlarını önlemek üzere derhal harekete geçmeye çağırıyoruz."

İsrail ordusu sabah yaptığı açıklamada, yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Refah'ın doğusundaki bazı mahallelerin boşaltılmasını istemişti. İsrail Ordu Radyosunun haberine göre, Refah'ın doğusunda boşaltılması istenen bölgede yaklaşık 100 bin Filistinli ikamet ediyor.

İsrail ordusunun Refah'a karadan da saldırı başlatacağı endişesiyle bölgenin doğusunda zorunlu göç başladı.

Kaynak: AA

İsrail, Çocuk, Dünya, Güncel, Son Dakika

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