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Savunma Fuarı'nda Yoğun İlgi

Savunma Fuarı\'nda Yoğun İlgi
23.07.2025 15:52
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17'nci Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nın ikinci günü, Roketsan standı ile dikkat çekti.

İSTANBUL'da düzenlenen 17'nci Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nın 2'nci gününde stantlara yoğun ilgi gösterildi.

Milli Savunma Bakanlığı'nın ev sahipliğinde, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı'nın desteğiyle İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenen 17'nci Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı (IDEF 2025), ikinci gününde de yoğun ilgiyle devam etti. Türkiye'nin roket, füze ve mühimmat alanında öncü kuruluşlarından Roketsan'ın standı ziyaretçi akınına uğradı. Fuarda Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün, SINAN Sözleşmesi, Kartal Sözleşmesi, Havan Modernizasyonu Sözleşmesi, Uydu Haberleşme Sözleşmesi gibi anlaşmalara imza attı. Görgün' e imza töreninde Koramiral Ahmet Kendir ve TASİ Yönetim Kurulu Başkanı Metin Kalkavan eşlik etti.

'MAVİ VATANIMIZA HAYIRLI OLSUN'

İzma töreninde konuşan Haluk Görgün, "Uluslararası fuarımızda önemli etkinliklerimizden bir tanesi de ihtiyaç makamlarımızın, ihtiyaç duyduğu programları, teknolojik ürünleri onlara zamanında, ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde yetiştirmek üzere, ülkemizin güzide mühendislik, teknoloji platform öğreticisi şirketleri ile yaptığımız anlaşmalar görüşmeler.. Bugün fuarın 2'nci gününde sahil güvenlik komutanlarımıza ihtiyaç duyduğu, Milli Sahil Güvenlik Gemisi Projesini de TAİS ile birlikte, şimdi bu imza töreninde imzalamış olduk. Sahil güvenliğimize mavi vatanımıza hayırlı olsun diyorum" dedi.

Kaynak: DHA

Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı, Sahil Güvenlik, Teknoloji, Roketsan, İstanbul, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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