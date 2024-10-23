Savunma Heyeti Terör Saldırısı Sonrası Ankara'ya Gitti

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Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı (SSB) Haluk Görgün ve beraberindeki heyet ile Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, terör saldırısı sonrası İstanbul'daki SAHA EXPO'dan ayrılarak Ankara'ya doğru yola çıktı.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, TUSAŞ Havacılık Bulvarı Kahramankazan Ankara yerleşkesine yönelik terör saldırısı gerçekleştirildi.

Olay sırasında Savunma Sanayii Başkanı Görgün, TUSAŞ Genel Müdürü Demiroğlu ve savunma sanayisi alanındaki üst düzey yetkililer, İstanbul Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilen SAHA EXPO'da bulunuyordu.

Terör saldırısını haber alan heyet, hızla fuar alanından ayrılarak Ankara'ya doğru hareket etti.