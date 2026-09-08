Savunma Sanayii Başkanı Görgün, MSPO 2026\'da İngiltere ve Polonyalı yetkililerle görüştü

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Polonya'nın Kielce kentinde düzenlenen MSPO 2026 Fuarı kapsamında çeşitli görüşmeler gerçekleştirdi.

Görgün, bu kapsamda Birleşik Krallık Savunma Hazırlığı ve Sanayi Bakanı Luke Pollard, Polonya Devlet Varlıkları Bakan Yardımcısı Konrad Golota ve Polonya Başbakan Yardımcısı ve Milli Savunma Bakanı Wladyslaw Kosiniak-Kamysz ile bir araya geldi.

Haluk Görgün, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Pollard ile görüşmesinde Birleşik Krallık'ın savunma tedariki ve sanayi yaklaşımındaki gelişmeler çerçevesinde Türk firmalarının yer alabileceği çalışma alanları ve ortak teknoloji geliştirme başlıkları üzerinde durduklarını bildirdi.

"NATO müttefikliğimiz temelinde, karşılıklı kabiliyetlerimizi yeni projelerde buluşturmayı sürdüreceğiz." ifadelerini kullanan Görgün, savunma sanayisindeki işbirliğinin yeni projelerle ilerletilmesi mesajını verdi.

Görgün, Polonya Devlet Varlıkları Bakan Yardımcısı Golota ile görüşmesinde ise Türk firmaları ile Polonya'nın savunma sanayisi şirketleri arasında geliştirilebilecek ortak üretim, teknoloji transferi ve yerelleştirme modellerini ele aldıklarını belirtti. Haluk Görgün, "Karşılıklı kabiliyetlerimizi uzun vadeli sanayi ortaklıklarında ve yeni projelerde buluşturacak temaslarımızı sürdüreceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Polonya Başbakan Yardımcısı ve Milli Savunma Bakanı Kosiniak-Kamysz ile de bir araya gelen Görgün, görüşmede Türkiye ile Polonya arasında savunma sanayisi alanında yürütülen mevcut işbirliklerini derinleştirecek adımların ele alındığını kaydetti.

Türkiye ile Polonya arasındaki ilişkilerin tarihi geçmişine ve NATO müttefikliğine işaret eden Görgün, "Yüzyıllara dayanan ilişkilerimizin oluşturduğu tarihi zemin ve NATO müttefikliğimizin sağladığı güçlü çerçevede, temaslarımızı somut projelerle ileri taşımayı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.