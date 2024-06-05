Savunma Sanayii Başkanı Kayseri'de Enerji ve Teknoloji Firmalarını Ziyaret Etti

Güncel

SAVUNMA Sanayii Başkanı Haluk Görgün ve beraberindeki heyet, Kayseri'de faaliyet gösteren enerji ve teknoloji firmaları ile Kayseri 12'nci Hava Ulaştırma Ana Üssü'nü ziyaret etti.

Savunma Sanayii Başkanı Görgün, Kayseri ziyareti kapsamında; Kayseri Mimarsinan Organize Sanayi Bölgesi'nde yer alan enerji şirketinin olağan genel kurul toplantısına katıldı. Görgün, 12'nci Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığı, 2'nci Hava Bakım Fabrika Müdürlüğü ile sanayi ve teknoloji firmasını ziyaret etti. Kayseri ziyareti kapsamında değerlendirmede bulunan Görgün, "Bugün Kayseri'de önemli görüşmeler ve temaslarda bulunduk. ASPİLSAN Enerji Olağan Genel Kurul Toplantısı ile başladığımız toplantı, akabinde Kayseri'de düşen eğitim uçağında şehit olan Hava Pilot Albay Uğur Yıldız ve Hava Pilot Albay Gökhan Özen'in taziyeleri için Kayseri 12'nci Hava Ulaştırma Ana Üssü'ne taziye ziyaretinde bulunduk. Bu programın ardından 2'nci Hava Bakım Fabrika Müdürlüğü'nü ziyaret ettik. Programımızı, Kayseri Ticaret Odası ve Kayseri Sanayi Odası'nın öncülüğünde, ilimizden çok sayıda yatırımcının katılımıyla, ileri malzemelerin uygulama alanlarına yönelik gelişmiş seramik ve nano teknolojiye dayalı üretim yapan KİM Kayseri İleri Malzemeler Sanayi ve Teknoloji firması ziyareti ile sonlandırdık. Savunma sanayisinde tam bağımsız Türkiye için ekosistemimizi büyütmeye ve genişletmeye yönelik olarak ziyaretlerimize devam edecek ve temaslarımızı genişleterek sürdüreceğiz" dedi.