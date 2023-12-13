Savunma Sanayii Başkanlığı, yapay zeka yetenek kümelenmesi kurdu

SAVUNMA Sanayii Başkanlığı (SSB), sektörde ihtiyaç duyulan yapay zeka temelli çalışmaları, merkezi ve bütünleşik bir şekilde yöneterek, daha ileri noktalara taşımak amacıyla Savunma Sanayii Yapay Zeka Yetenek Kümelenmesi'ni (SAYZEK) kurdu.

Başkanlıktan yapılan açıklamaya göre, SSB tarafından organize edilen 'SAYZEK Tanıtım Töreni ve Çalıştayı', Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün ile Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri, savunma sanayi firmaları, araştırma enstitüleri ve üniversite temsilcilerinin katılımı ile Ankara'da gerçekleştirildi. Törende konuşan Savunma Sanayii Başkanı Görgün, "Bizler yapay zekayı; geleceği şekillendiren, bugünü dönüştüren, bilgiyi güce, veriyi vizyona dönüştüren bir değer olarak görüyoruz. Savunma sanayimizde ihtiyaç olan yapay zeka temelli çalışmaları, merkezi ve bütünleşik bir yapıda yönetip, yönlendirerek daha ileri noktalara taşımak amacıyla kurduğumuz Savunma Sanayii Yapay Zeka Yetenek Kümelenmesi, ekosistem içerisinde paydaşlar arası etkileşimi ve farkındalığı artırarak, sektörün ihtiyaçları doğrultusunda yenilikçi çalışmalarla etkin ve verimli çözümler üretecektir. Oluşacak sinerji; yapay zeka teknolojisinin savunma sanayi ürünlerimizdeki kullanımını hızlı bir şekilde artıracak, sektörümüzü yarınlara hazırlayacak çığır açıcı teknolojilerde de örnek alınan ülke konumuna yükseltecektir" dedi.

ÜRÜNLEŞME SÜRECİNİN HIZLANDIRILMASI HEDEFLENİYOR

Savunma sanayinde ihtiyaç olan yapay zeka temelli çalışmaları, merkezi ve bütünleşik bir şekilde yöneterek daha ileri noktalara taşımak amacıyla kurulan SAYZEK, yapay zeka kabiliyetlerine yönelik farkındalığı artırarak, sektörün ihtiyaçları doğrultusunda ortaya koyacağı yenilikçi çalışmalarla etkin ve verimli çözümler üretmeyi hedefliyor. SAYZEK çalışmaları kapsamında; yetenek matrisi oluşturulması, odak alanlara yönelik iş birlikleri yürütülmesi, sivil alandaki çalışmaların savunma sanayine kazandırılması, ürünleşme sürecinin hızlandırılması, ortak altyapılar ve odak laboratuvarlar ile kaynakların verimli kullanılması, farkındalık eğitimleri ile yapay zeka bilinci oluşturularak yetenekli öğrencilerin sektöre kazandırılması hedefleniyor. (DHA)