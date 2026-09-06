Savunma sanayinde yerli teknoloji hedefi için harcamalar yüzde 229 artırıldı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Orta Vadeli Program'da savunma sanayisinde kendi teknolojisini geliştirip yüksek katma değer üreten bir Türkiye hedeflediklerini açıkladı. Bu kapsamda savunma harcamalarının yüzde 229 artırıldığını belirtti.
Yılmaz: "(OVP) Savunma sanayisinde kendi teknolojisini geliştiren, yüksek katma değer üreten bir Türkiye hedefliyoruz. Savunma harcamalarını yüzde 229 artırıyoruz"
Kaynak: AA
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