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Savur ilçesinde terör örgütü PKK tarafından katledilen 21 kişi törenle anıldı - Son Dakika
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Savur ilçesinde terör örgütü PKK tarafından katledilen 21 kişi törenle anıldı

Savur ilçesinde terör örgütü PKK tarafından katledilen 21 kişi törenle anıldı.

Savur ilçesinde terör örgütü PKK tarafından katledilen 21 kişi törenle anıldı
22.01.2024 - 11:56,
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Savur ilçesinde terör örgütü PKK tarafından katledilen 21 kişi törenle anıldı.

İlçeye bağlı Ormancık ve Akyürek köylerine teröristlerce düzenlenen saldırılarda yaşamını yitiren 11'i çocuk 21 kişi için düzenlenen anma programında saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu, İlçe Müftüsü Selahattin Aydın tarafından dua edildi.

Programa, Savur Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Fatih Çevik, AK Parti İlçe Başkanı Mecit Özel, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Hidayet Koç, MHP Savur İlçe Başkanı Abbas Oğuz, Savur Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Dernek Başkanı Mehmet Şerif Yıldız, kurum amirleri, sivil toplum kuruluş temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Kaymakam Çevik, programda, tüm şehitleri rahmetle yad ettiklerini belirterek, milletin birlik ve beraberliğini hedef alan terör saldırılarının asla unutulmayacağını, bu tür olayların bir daha yaşanmaması için çalışmaların devam edeceğini kaydetti.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Savur ilçesinde terör örgütü PKK tarafından katledilen 21 kişi törenle anıldı - Son Dakika
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