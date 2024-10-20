Saygı Öztürk, Beltaş Kitap Kafe'de Okurlarıyla Buluştu - Son Dakika
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Saygı Öztürk, Beltaş Kitap Kafe'de Okurlarıyla Buluştu

Beşiktaş Belediyesi bünyesindeki Beltaş Kitap Kafe'de gazeteci ve yazar Saygı Öztürk, yeni kitapları 'Örgüt Pazarı' ve 'Cehennemi Yaşadım' üzerine bir söyleşi gerçekleştirdi. Öztürk, gazeteciliğin zorluklarına ve doğru haberciliğin önemine dikkat çekti.

20.10.2024 12:18  Güncelleme: 15:37
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(İSTANBUL)- Beşiktaş Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Beltaş Kitap Kafe söyleşilerinin bu ayki konuğu, gazeteci ve yazar Saygı Öztürk oldu. Öztürk, yeni kitapları "Örgüt Pazarı" ve "Cehennemi Yaşadım" üzerine gerçekleştirilen söyleşide okurlarıyla bir araya geldi.

Beşiktaş Belediyesi, Beşiktaş sahilde bulunan Beltaş Kitap Kafe'de yazar, sanatçı ve şairleri ağırlamaya devam ediyor. İmza ve söyleşi günlerinin bu ayki konuğu araştırmacı gazeteci ve yazar Saygı Öztürk oldu. Yeni kitapları "Örgüt Pazarı" ve "Cehennemi Yaşadım" ile okurlarıyla buluşan Öztürk, söyleşiye katılan okurların sorularını yanıtlayarak, kitaplarını imzaladı.

Gazeteciliğin çok büyük bir sorumluluk gerektirdiğini vurgulayan Saygı Öztürk, şöyle konuştu:

"Gazetecilik çok zor bir meslek. Tek sütunluk haber için çok çaba göstermek gerekiyor. Eskiden gazetecilik mesleği daha kolaydı günümüzde artık çok daha zor. Çünkü sosyal medya gerçeği var. Olaylar farklı bir şekilde yansıtılabiliyor. Bu meslekte önemli olan haberin doğrusunu yazmak ve kamuoyuna doğru haberi aktarabilmektir.

Bugün Beltaş Kitap Kafe'de bulunmaktan mutluyum. Benim Beşiktaşlılığım küçük yaştan beri Beşiktaş takımını tutmaktan gelir. Bu dönem kitap imza günlerinin yaygın olduğu günlerdeyiz. Zaman zaman izleyicilerimizle buluşmak bizleri mutlu ediyor. Burada olmaktan dolayı da çok mutluyum. Bu söyleşi ortamını hazırlayan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'a da ayrıca teşekkür ederim. Belediyenin böyle bir konsept oluşturması tabii ki çok güzel bir şey. Okuyucularla bir arada olmak onlara cevap vermek güzel oluyor."

Etkinlik sonrası Beşiktaş Belediyesi tarafından Saygı Öztürk adına Tema Vakfı'na bağışlanan fidan plaketi takdim edildi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Saygı Öztürk, Beltaş Kitap Kafe'de Okurlarıyla Buluştu - Son Dakika

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