Sayıştay YÖK Raporunda Eksiklikler Tespit Etti - Son Dakika
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Sayıştay YÖK Raporunda Eksiklikler Tespit Etti

Sayıştay YÖK Raporunda Eksiklikler Tespit Etti

Sayıştay, YÖK raporunda vakıf üniversitelerinde lisans üstü öğrenci verilerine ulaşılamadığını belirtti.

22.09.2024 16:01
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Haber: Melis Yıldırım

(ANKARA) - Sayıştay, 2023 yılı Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Denetim Raporu'nda; vakıf yükseköğretim kurumlarında okutulması gereken asgari lisans üstü öğrenci sayılarına ilişkin verilere, Yükseköğretim Bilgi Sistemi (YÖKSİS) üzerinden ulaşılamadığı tespitine yer verdi.

Sayıştay'ın 2023 yılı YÖK Denetim Raporu yayınlandı. Rapora göre; 2022 yılı toplam bütçe ödeneği 526 milyon 150 bin 519 lira 63 kuruş olan YÖK'e, 2023 yılında toplam 769 milyon 679 bin 937 lira ödenek tahsis edildi.

Mali rapor ve tablolara verilen görüş ile ilgili olmayan 2 bulgu raporda yer aldı. Sayıştay, vakıf yükseköğretim kurumlarında ücretsiz okutulması gereken asgari lisans üstü öğrenci sayısına YÖKSİS üzerinden ulaşılamadığını tespit etti. Söz konusu tespite ilişkin, "Yapılan inceleme sonucunda YÖKSİS'te tezli yüksek lisans ve doktora programlarında okuyan aktif öğrenci sayısına yer verilmesine karşılık, ücretsiz okutulan öğrenci sayısına ulaşılamamaktadır" değerlendirmesi yapıldı. Yüksek lisans ve doktora programlarında ücretsiz okutulan asgari düzeydeki aktif öğrenci sayısına ilişkin verilerin YÖKSİS'te tamamlatılmasının ve sistemin Başkanlığın amaç, hedef, gösterge ve faaliyetleri ile sonuçları, saydamlık ve hesap verebilirlik ilkeleri doğrultusunda rapor üretmesinin sağlaması gerektiği belirtildi.

Raporda ayrıca, yükseköğretim kurumları tarafından yürütülen Bilimsel Araştırma Projelerine (BAP) ait birçok verinin YÖKSİS nezdinde bulunmadığı ve bu verilerin görevli bir birim tarafından takip edilmediği de belirtildi.

Kaynak: ANKA

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