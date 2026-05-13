Scanlon'dan Müslümanlara Yönelik Yasa Tasarısına Tepki

13.05.2026 23:23
ABD'li Kongre Üyesi Scanlon, Müslümanları hedef alan yasa teklifini yanıltıcı buldu ve eleştirdi.

ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Mary Gay Scanlon, Kongre'de düzenlenen bir oturumda, ABD'deki Müslümanları hedef alan yasa teklifine karşı çıkarak, İslam dini ve takipçileri hakkındaki iddiaların "yanıltıcı" olduğunu söyledi.

Scanlon, Temsilciler Meclisi Adalet Komitesi Anayasa ve Sınırlı Hükümet Alt Komitesinin, "Şeriattan Arınmış Amerika: Siyasi İslam ve Şeriat Hukuku Neden ABD Anayasası ile Uyumsuzdur II" başlıklı oturumunda konuştu.

Alt Komitenin, şeriat hukuku hakkında bir oturum düzenlemek üzere bu yıl 2'nci defa toplandığına dikkati çeken Scanlon, bu konunun ülkede, ön seçimlerin devam ettiği "Texas eyaletinin dışında hiçbir yerde sorun teşkil etmediği" değerlendirmesinde bulundu.

Scanlon, "Teksas'taki Cumhuriyetçi politikacılar, seçmenlerin dikkatini felaket durumdaki ekonomiden ve yükselen benzin fiyatlarından uzaklaştırmak için o kadar çaresizler ki, bir Cumhuriyetçi stratejistin dediği gibi, bu adaylar, şu anda ekonomi hakkında konuşmak istemiyor. Seçmenleri korkutmak için Müslüman komşuları hakkında bir komplo teorisi uydurdular." diye konuştu.

"Yalanları tekrar tekrar söylemek, onları doğru yapmaz. ve bu, anayasaya aykırı bağnazlığı yasal hale getirmez." diyen Demokrat Kongre Üyesi Scanlon, Cumhuriyetçi üyelerin bir önceki oturumda olduğu gibi, yine "korku tellallığını haklı çıkaracak tek bir kanıt bile sunamadıklarını" söyledi.

Scanlon, ABD Anayasasının 1. Maddesi'nde, insanların istedikleri dini inançlara sahip olma hakkına sahip oldukları konusunun "açıkça ortaya konulduğuna" dikkati çektiği konuşmasında, "Hristiyanlık veya Yahudilik de dahil olmak üzere diğer dinlerin mensuplarına rehberlik eden inanç sistemleri gibi, şeriat da ulusal yasalarımızı şekillendirmekle ilgili değil bireysel, kişisel, dini uygulamalarla ilgilidir." dedi.

ABD'deki Müslümanların "günah keçisi ilan edilmeye çalışıldığını" söyleyen Scanlon, bu "uydurma şeriat tehdidinin" insanlara vereceği zarar konusunda politikacıların "umursamazlığına" işaret etti.

İslami çatı örgütü CAIR, oturumu düzenleyenleri kınadı

ABD'nin en büyük Müslüman sivil haklar ve savunuculuk örgütü olan Amerikan-İslam İlişkileri Konseyi (CAIR), ABD'li Müslümanları yakından ilgilendiren oturum öncesi Kongre üyelerine gönderdiği bildiriyi paylaştı.

Müslüman çatı örgütünün bildirisinde, söz konusu yasa tasarısını gündeme getiren "Şeriattan Arınmış Amerika Grubu"nun, İslam'ın uygulanmasının yasaklanmasını, Amerikalı Müslümanların ABD'den sınır dışı edilmesini ve hatta "tüm ana akım Müslümanların yok edilmesini savunduğuna" değinildi.

CAIR Hükümet İlişkileri Departmanı Direktörü Robert S. McCaw, yaptığı açıklamada, "Tüm Amerikalıların, özellikle Kongre üyelerinden gelen ayrımcılık, sınır dışı edilme veya şiddet tehditleriyle karşılaşmadan inançlarını uygulama ve kamusal hayata katılma anayasal hakkı vardır. Bu nedenle Müslüman karşıtı bu 2'nci Kongre oturumu, yalnızca Amerikan Müslüman topluluğuna değil, Anayasanın 1. Maddesi'ne de bir saldırıdır." ifadelerini kullandı.

"Müslümanların sivil katılımı, demokrasinin işleyiş biçimidir." yorumu yapan McCaw, söz konusu duruşmanın Amerikan Müslümanlarını, Cumhuriyetçi ön seçimlerini kazanmak, Filistin karşıtı lobinin İsrail'in suçlarına koşulsuz ABD desteğini eleştiren Amerikan Müslümanlarını "karalamak ve susturmak" için düzenlendiği değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Güncel, Medya, Son Dakika

