Scholz Bielefeld'de Protesto Edildi

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Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Bielefeld kentinde Filistin destekçisi bir aktivist tarafından protesto edildi.

Başbakan Scholz'un seçim kampanyası için bulunduğu Bielefeld'deki konuşması sırasında kadın aktivist, ayağa kalkarak yüksek sesle "Eliniz kanlı, Alman hükümeti Gazze'deki ölümlerin suç ortağıdır." diye bağırdı.

Aktivist kadın, güvenlik güçleri tarafından salondan çıkarılırken de "Özgür Filistin" sloganı attı.

Scholz ise aktiviste tepki göstererek, "Bağırmak bir sorudur ama cevap değildir." ifadesini kullandı.