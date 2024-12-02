Scholz Kiev'de, Destek Vurgusu - Son Dakika
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Scholz Kiev'de, Destek Vurgusu

Almanya Başbakanı Scholz, Ukrayna'yı destekleyeceğini ve yeni savunma teçhizatı açıklayacağını duyurdu.

02.12.2024 11:26
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Almanya Başbakanı Olaf Scholz, temaslarda bulunmak üzere Ukrayna'nın başkenti Kiev'e geldi.

Scholz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Kiev'e geldiğine dair fotoğraf paylaştı.

Kiev'deki tren istasyonunda karşılanan Alman Başbakan Scholz, elindeki valizle trenden indi.

Scholz, paylaşımında, "Ukrayna, bize güvenebilir. Ne yapacağımızı söyleriz ve söylediğimizi de yaparız. Bunu bir kez daha açıklığa kavuşturmak için bu gece Kiev'e yola çıktım. Rus saldırı savaşına karşı 1000 günden fazla bir süredir kendini savunan bir ülkeden trenle geçtim." ifadelerine yer verdi.

Almanya'nın Ukrayna'nın Avrupa'daki en güçlü destekçisi olmayı sürdüreceğini vurgulayan Scholz, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile görüşmesinde aralık ayında 650 milyon avro değerinde yeni savunma teçhizatının teslim edileceğini açıklayacağını belirtti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Scholz Kiev'de, Destek Vurgusu - Son Dakika

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