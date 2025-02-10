Scholz: Trump'ın Gazze Planı Skandal

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BERLİN, 10 Şubat (Xinhua) -- Almanya Başbakanı Olaf Scholz, ABD Başkanı Donald Trump'ın Filistinlileri Gazze Şeridi'nden çıkarma yönündeki planını eleştirerek planı "skandal" diye nitelendirdi.

Scholz ve Hristiyan Demokrat Birliği (CDU) Genel Başkanı Friedrich Merz, 23 Şubat'ta yapılacak milletvekilliği seçimleri öncesinde televizyonda yayımlanan ilk tartışmalarında Almanya'nın, Trump'ın yönetimindeki ABD ile nasıl ilişki kurması gerektiği konusunu da ele aldı. Pazar günü akşam saatlerinde yayımlanan program sırasında Ortadoğu sorununa da değinen Scholz, Trump'ın Gazze önerisine karşı olduğunu yineledi.

Scholz, cuma günü seçim kampanyası etkinliğinde yaptığı konuşmada, "Gazze halkını Mısır'a göndermemeliyiz" diyerek plana karşı çıkmış ve planı "tümüyle reddettiğini" ifade etmişti.

Scholz, tartışma programında Trump'a yönelik stratejisinin, "açıkça konuşma ve dostane sohbetten" oluştuğunu söyledi. Trump'ın önerisi konusunda endişelerini dile getiren Merz de söz konusu öneriyi "Amerikan yönetiminin yaptığı rahatsız edici önerilerden bir diğeri" diye niteledi. Öte yandan Merz, Almanya'nın bekleyip ABD hükümetinin "ciddi olarak" uygulamak istediği planları görmesi gerektiğini savundu.

Scholz, ABD'nin uygulayabileceği gümrük vergileri konusunda da Avrupa Birliği'nin gerektiğinde "kısa süre içerisinde harekete geçecek şekilde" hazır olduğunu teyit etti.