Scholz: Trump'ın Gazze Planı Skandal - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Scholz: Trump'ın Gazze Planı Skandal

Almanya Başbakanı Scholz, Trump'ın Gazze'den Filistinlileri çıkarma planına karşı çıkarak eleştirdi.

10.02.2025 13:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BERLİN, 10 Şubat (Xinhua) -- Almanya Başbakanı Olaf Scholz, ABD Başkanı Donald Trump'ın Filistinlileri Gazze Şeridi'nden çıkarma yönündeki planını eleştirerek planı "skandal" diye nitelendirdi.

Scholz ve Hristiyan Demokrat Birliği (CDU) Genel Başkanı Friedrich Merz, 23 Şubat'ta yapılacak milletvekilliği seçimleri öncesinde televizyonda yayımlanan ilk tartışmalarında Almanya'nın, Trump'ın yönetimindeki ABD ile nasıl ilişki kurması gerektiği konusunu da ele aldı. Pazar günü akşam saatlerinde yayımlanan program sırasında Ortadoğu sorununa da değinen Scholz, Trump'ın Gazze önerisine karşı olduğunu yineledi.

Scholz, cuma günü seçim kampanyası etkinliğinde yaptığı konuşmada, "Gazze halkını Mısır'a göndermemeliyiz" diyerek plana karşı çıkmış ve planı "tümüyle reddettiğini" ifade etmişti.

Scholz, tartışma programında Trump'a yönelik stratejisinin, "açıkça konuşma ve dostane sohbetten" oluştuğunu söyledi. Trump'ın önerisi konusunda endişelerini dile getiren Merz de söz konusu öneriyi "Amerikan yönetiminin yaptığı rahatsız edici önerilerden bir diğeri" diye niteledi. Öte yandan Merz, Almanya'nın bekleyip ABD hükümetinin "ciddi olarak" uygulamak istediği planları görmesi gerektiğini savundu.

Scholz, ABD'nin uygulayabileceği gümrük vergileri konusunda da Avrupa Birliği'nin gerektiğinde "kısa süre içerisinde harekete geçecek şekilde" hazır olduğunu teyit etti.

Kaynak: Xinhua

Uluslararası İlişkiler, Donald Trump, Donald Trump, Olaf Scholz, Diplomasi, Orta Doğu, Politika, Almanya, Güncel, Dünya, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel Scholz: Trump'ın Gazze Planı Skandal - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:30 Ege Denizi’nde 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Ege Denizi'nde 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
23:06 Mourinho’dan Türk futbolu için olay yaratacak sözler Mourinho'dan Türk futbolu için olay yaratacak sözler
20:47 Hepsini vatandaşa yedireceklerdi Kasa kasa imha edildi Hepsini vatandaşa yedireceklerdi! Kasa kasa imha edildi
20:30 Suriye Cumhurbaşkanı Şaraa’dan Trump’a Gazze tepkisi Suriye Cumhurbaşkanı Şaraa'dan Trump'a Gazze tepkisi
09:17 Altında beklenen rekor gerçekleşti Altında beklenen rekor gerçekleşti
09:08 Tek cümlelik not düştüler Sahadan çekilme olayına Beşiktaş da tepkisiz kalmadı Tek cümlelik not düştüler! Sahadan çekilme olayına Beşiktaş da tepkisiz kalmadı
08:55 Yangın faciasını fırsata çevirmeye çalışanlara 7.7 milyon TL ceza Yangın faciasını fırsata çevirmeye çalışanlara 7.7 milyon TL ceza
08:54 Hadise’nin mimikleri kıskançlık iddialarına yol açtı: Melike Şahin ile kulis fotoğrafı geldi Hadise'nin mimikleri kıskançlık iddialarına yol açtı: Melike Şahin ile kulis fotoğrafı geldi
08:52 Ülkeyi sallayan maç Acun Ilıcalı ve Icardi’yi de birbirine düşürdü Ülkeyi sallayan maç Acun Ilıcalı ve Icardi'yi de birbirine düşürdü
08:46 Abdullah Öcalan’ın yapacağı tarihi çağrının 4 adresi olacak Abdullah Öcalan'ın yapacağı tarihi çağrının 4 adresi olacak
08:40 Cansu Canan Özgen’i dolandıran kişiye hem hapis hem para cezası Cansu Canan Özgen'i dolandıran kişiye hem hapis hem para cezası
08:31 Burak Özçivit’in Rusya tarzı sosyal medyayı salladı Burak Özçivit'in Rusya tarzı sosyal medyayı salladı
08:26 Yasak aşkı eşinin cebine yerleştirdiği dinleme cihazıyla belgeledi, başına gelmeyen kalmadı Yasak aşkı eşinin cebine yerleştirdiği dinleme cihazıyla belgeledi, başına gelmeyen kalmadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2025 23:42:15. #1.11#
SON DAKİKA: Scholz: Trump'ın Gazze Planı Skandal - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.