Scholz: Ukrayna'ya Yatırım Çağrısı - Son Dakika
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Scholz: Ukrayna'ya Yatırım Çağrısı

Almanya Başbakanı Scholz, iş dünyasına Ukrayna'ya daha fazla yatırım yapma çağrısı yaptı.

11.12.2024 20:48
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Almanya Başbakanı Olaf Scholz, ülkesinin Ukrayna'ya desteğini yineleyerek, Alman iş dünyasını, Rusya ile savaş halinde olan bu ülkeye daha fazla yatırım yapmaya çağırdı.

Başkent Berlin'de düzenlenen 7. Almanya-Ukrayna İş Forumu'nda konuşan Scholz, Almanya'nın sadece askeri destek anlamında değil ekonomik yardım anlamında da Ukrayna'nın yanında yer aldığını belirtti.

Ukrayna'ya Alman devlet desteğinin tek başına yeterli olmadığını ve özel sektörün yatırımının gerekli olduğunu vurgulayan Scholz, "Bugün ve önümüzdeki yıllarda Ukrayna'ya yatırım yaparsanız, geleceğin Avrupa Birliği (AB) üyesine yatırım yapmış olursunuz." dedi.

Scholz, iki ülkeden yatırımcıların ortak girişimlerde bulunma çağrısında bulunarak, özel sermaye olmadan Ukrayna'nın toparlanmasının mümkün olamayacağını söyledi.

Alman şirketlerin Ukrayna'ya olan yoğun ilgisine dikkati çeken Scholz, bu ülkede bugün yaklaşık 2 bin Alman şirketinin faaliyet gösterdiğini kaydetti.

Scholz, "Birçoğu (Alman şirketler) ek yatırımlar planlıyor. Ülkenin yeniden inşasına yardımcı oluyorlar." ifadelerini kullanarak, Ukrayna'daki Alman şirketlerine sağlanan yatırım garantilerinin dünyada ilk sırada yer aldığını aktardı.

"Savaşın başlamasından bu yana hiçbir Alman şirketi Ukrayna'yı terk etmedi"

Forumda konuşan Ukrayna Başbakanı Denys Shmyhal da Almanya ve Ukrayna arasında dijital teknolojiler, tarım, savunma ve enerji alanlarında daha güçlü bir işbirliği çağrısında bulundu.

Schmyhal, Ukrayna savunma sanayisinin halihazırda yaklaşık 800 şirkette 300 binden fazla kişiye istihdam sağladığını anlatarak, "Savunma sanayisinde üretimimiz hız kazanıyor." dedi.

2022'de Rusya ile savaşın başlamasından beri tek bir Alman şirketinin bile Ukrayna pazarını terk etmediğini belirten Schmyhal, ülkesinin nadir toprak ve metal rezervlerinin yanı sıra, büyük doğal gaz depolama kapasitelerine de sahip olduğunu söyledi.

Denys Shmyhal, "Avrupa'nın gaz kasası haline gelebilecek 30 milyar metreküplük en büyük yeraltı gaz depolama tesislerine sahibiz." ifadesini kullandı.

12 milyar avroluk ticaret hacmi

Almanya Sanayi ve Ticaret Odası (DIHK) Başkanı Peter Adrian ise Rusya ile savaşın başlamasından beri Ukrayna'nın önemli bir direnç gösterdiğini belirterek, "Savaşın neden olduğu sürekli tehdit ve belirsizliklere rağmen, Almanya-Ukrayna ticareti bu yıl rekor düzeye ulaştı. Mal alışverişinin 2024'te 12 milyar avronun üzerinde bir hacme ulaşmasının beklenmesi de özellikle enerji altyapısında olmak üzere, sahada meydana gelen büyük tahribattan kaynaklanmaktadır. Bu da ekonomik işbirliğinin zor zamanlarda bile ne kadar önemli olduğunu ve olmaya devam edeceğini gösteriyor." ifadelerini kullandı.

Alman şirketleri, özellikle enerji sektörü, binaların modernizasyonu ve teknolojik gelişimde Ukrayna'nın yeniden inşasına katkıda bulunmak için uzmanlıklarını ve yatırım güçlerini kullanma fırsatına sahip olduğunu anlatan Adrian, Alman ihracat ve yatırım garantilerinin, "bu zorlu ama gelecek vadeden pazara" erişimi desteklediğini belirtti.

Berlin'de düzenlenen 7. Almanya-Ukrayna İş Forumu'nun bu yılki sloganı, "Birlikte daha güçlüyüz. Geleceği güvence altına almak" olarak belirlendi. Forumda bu yıl enerji tedariki ve savunma sanayisi konularına odaklanıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Scholz: Ukrayna'ya Yatırım Çağrısı - Son Dakika

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