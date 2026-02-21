Scholz'un Eski Sekreteri Epstein İle İlgili Belgelerde - Son Dakika
Scholz'un Eski Sekreteri Epstein İle İlgili Belgelerde

21.02.2026 16:48
Eski Başbakan Scholz'un özel sekreteri, Jeffrey Epstein belgelerinde adı geçen bir isim oldu.

Almanya'nın eski Başbakanı Olaf Scholz'un bir dönem özel sekreterliğini yapan Philippa Sigl-Glöckner'in, ABD'de reşit olmayan kız çocuklarına yönelik fuhuş ağı oluşturduğu iddiasıyla yargılandığı sırada hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein ile ilgili belgelerde adının geçtiği ortaya çıktı.

Kamuoyuyla paylaşılan Epstein soruşturmasına ait belgelerde, Almanya'nın eski Başbakanı Scholz'un, Maliye Bakanıyken özel sekreterlik görevini yapan Sigl-Glöckner'in adı geçiyor.

Epstein'a kim tarafından gönderildiği sansürlenen bir mesajda, "Ayrıca, benim harika genç çalışanlarımdan biri hatırlarsın. Philippa, bilgisayar bilimleri alanında yüksek lisansını bitirdi ve süper elit Alman gizli servisinde işe başladı ve para akışını takip etmek için Maliye Bakanlığına atandı." ifadeleri kullanıldı.

Bir diğer belgede ise Sigl-Glöckner'in, Afrika'da yürüttüğü çalışmalar sırasında bölge ülkelerindeki telekomünikasyon sistemlerine ilişkin bilgi içeren bir mesajının Epstein'a iletildiği görülüyor.

Avrupa Makro Politika Ağı (EMPN) Başkanı olan Sigl-Glöckner, Mayıs 2019 ila Kasım 2020'de dönemin Maliye Bakanı Scholz'un özel sekreterliğini yaptı.

Scholz, 2021-2025 yılları arasında Almanya başbakanlığı görevini üstlenmişti.

Jeffrey Epstein olayı

18 yaş altındaki onlarca kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanan Epstein, tutuklu olduğu New York Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi'ndeki hücresinde 10 Ağustos 2019'da ölü bulunmuştu.

Açıklanan Epstein dava dosyalarında eski Prens Andrew, ABD Başkanı Donald Trump, eski ABD Başkanı Bill Clinton, eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, eski ABD Başkan Yardımcısı Al Gore, aktör Kevin Spacey, şarkıcı Michael Jackson, illüzyonist David Copperfield, avukat Alan Dershowitz ve eski New Mexico Valisi Bill Richardson gibi ünlü isimler yer almıştı.

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) da ABD Adalet Bakanlığı ile yaptığı inceleme sonucunda, ünlü isimlerden oluşan "müşteri listesi"nin tutulduğuna dair herhangi bir kanıta ulaşılamadığını, aralarında hükümet yetkilileri, ünlüler ve iş insanlarının da bulunduğu kişilerin suçuna ortak olduğu gerekçesiyle örtbas amacıyla öldürüldüğü öne sürülen Epstein'in ise aslında hücresinde intihar ettiği neticesine varıldığını açıklamıştı.

