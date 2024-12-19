Scholz ve Trump'tan Güvenlik Görüşmesi

Güncel

Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un, ABD'nin 47. Başkanı seçilen Donald Trump ile telefonda görüştüğü bildirildi.

Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Hebestreit'in yaptığı yazılı açıklamaya göre, Scholz ve Trump'ın telefon görüşmesinin merkezinde Avrupa'daki güvenlik politikasının zorlukları yer aldı.

İki lider, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı savaşının çok uzun sürdüğü ve bir an önce adil, hakkaniyetli ve sürdürülebilir barışa giden yola girilmesinin önemli olduğu konusunda mutabık kaldı.

Şansölye Scholz, Rusya'nın saldırı savaşına karşı savunma konusunda Ukrayna'yı gerektiği sürece desteklemeyi sürdüreceğini bir kez daha teyit etti.