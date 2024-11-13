Scholz ve Zelenskiy'den Telefon Görüşmesi - Son Dakika
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Scholz ve Zelenskiy'den Telefon Görüşmesi

Almanya Başbakanı Scholz, Ukrayna’nın askeri durumu ve destek için Zelenskiy ile görüştü.

13.11.2024 21:47
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Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile telefonda görüştüğü bildirildi.

Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Hebestreit'in yaptığı yazılı açıklamaya göre, Scholz, Zelenskiy ile telefonda Ukrayna'daki askeri ve insani durumu görüştü.

Zelenskiy, özellikle Ukrayna'nın hava savunmasını güçlendirmek için verdiği askeri destek dolayısıyla Alman hükümetine teşekkür etti.

Şansölye Scholz da Rusya'ya karşı yaklaşık 1000 gündür devam eden savaşta Ukrayna ile sarsılmaz dayanışma içinde olduğunu bir kez daha teyit etti ve Almanya'nın, Avrupalı ve uluslararası ortaklarla yakın koordinasyon içinde Ukrayna'yı askeri alanda desteklemeye devam edeceği konusunda güvence verdi.

İki lider, Ukrayna'da "adil barışa gidebilecek olası yolları da göz önünde bulundurarak yapıcı diyaloğu sürdürme ve yakın temas halinde kalma" konusunda mutabık kaldı.

Kaynak: AA

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