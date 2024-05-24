Scorpions, Love at First Sting albümünün 40. yılını İstanbul'da kutladı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Scorpions, Love at First Sting albümünün 40. yılını İstanbul'da kutladı

Scorpions, Love at First Sting albümünün 40. yılını İstanbul\'da kutladı

Dünyaca ünlü rock grubu Scorpions, Love at First Sting albümlerinin 40. yılı dolayısıyla KüçükÇiftlik Park'ta konser verdi. 8 yıl aradan sonra hayranlarıyla buluşan grup, efsanevi albümlerini seslendirerek izleyicilere unutulmaz bir gece yaşattı. Yoğun talep üzerine ikinci bir konser daha vereceklerini duyuran Scorpions, hayranlarını mutlu etti.

24.05.2024 09:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dünyaca ünlü rock grubu Scorpions, "Love at First Sting" albümlerinin 40. yılı dolayısıyla düzenledikleri turne kapsamında KüçükÇiftlik Park'ta sahne aldı.

Epifoni organizasyonu, Yüzdeyüz Müzik katkıları ve STAR TV medya sponsorluğunda 8 yıl aradan sonra hayranlarıyla buluşan grup, konsere "Coming Home" şarkısıyla başladı.

Konserde hayranlarını "Teşekkürler. Nasılsınız?" sözleriyle selamlayan grubun solisti Klaus Meine, "Bunca yıl aradan sonra İstanbul'da sizinle buluştuğumuz için çok mutluyuz. Bu gece efsanevi albümümüz Love at First Sting'in 40. yılını birlikte kutlayacağız." dedi.

Meine, albümdeki şarkıların çoğunu uzun kariyerleri boyunca birçok kez çaldıklarını dile getirerek grubun sevilen şarkılarını seslendirdi.

Grubun klasikleşmiş şarkılarından "Send me An Angel" ve "Wind of Change"e tüm seyirciler eşlik etti.

Yaklaşık 12 bin kişilik mekanı tamamen dolduran izleyicilerin yoğun alkışlarıyla Scorpions, "Still Loving You" ve "Rock You Like A Hurricane" şarkılarıyla konseri tamamladı.

Yoğun talep üzerine İstanbul'da ikinci konserini açıklayan grup, yarın gece aynı sahnede yeniden konser verecek.

Kaynak: AA

İstanbul, Sting, Müzik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Scorpions, Love at First Sting albümünün 40. yılını İstanbul'da kutladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


09:13 Araç sahiplerinin yüzünü güldürecek haber: Benzine 1 lira 54 kuruş indirim bekleniyor Araç sahiplerinin yüzünü güldürecek haber: Benzine 1 lira 54 kuruş indirim bekleniyor
08:45 Üsküdar’da 3 kişinin öldüğü çatışmaya ilgili yeni detaylar 40 kişilik 2 grup barışmak için bir araya gelmiş Üsküdar'da 3 kişinin öldüğü çatışmaya ilgili yeni detaylar! 40 kişilik 2 grup barışmak için bir araya gelmiş
08:05 Papua Yeni Gine’de heyelan faciası 100’den fazla kişi hayatını kaybetti Papua Yeni Gine'de heyelan faciası! 100'den fazla kişi hayatını kaybetti
01:25 İran, Cumhurbaşkanı Reisi’yi taşıyan helikopterin düşmesine ilişkin ön raporu yayımladı İran, Cumhurbaşkanı Reisi'yi taşıyan helikopterin düşmesine ilişkin ön raporu yayımladı
23:15 Fahiş fiyat ve stokçuluk cezalarını artıran teklif yasalaştı Fahiş fiyat ve stokçuluk cezalarını artıran teklif yasalaştı
09:25 Beşiktaş’ın ZTK zaferi sonrası Nuri Bilge Ceylan’a küfürlü tezahürat Beşiktaş'ın ZTK zaferi sonrası Nuri Bilge Ceylan'a küfürlü tezahürat
08:17 Yalı Çapkını’nda beklenmedik ayrılık Emre Altuğ veda ediyor Yalı Çapkını'nda beklenmedik ayrılık! Emre Altuğ veda ediyor
07:38 Berat Albayrak aylar sonra ilk kez görüntülendi Çocuklarıyla birlikte Beşiktaş-Trabzonspor finalini izledi Berat Albayrak aylar sonra ilk kez görüntülendi! Çocuklarıyla birlikte Beşiktaş-Trabzonspor finalini izledi
04:23 Edirne’de “dur“ ihtarına uymayan otomobilin içinden 17 kişi çıktı Edirne'de "dur" ihtarına uymayan otomobilin içinden 17 kişi çıktı
01:06 Serdar Topraktepe’den şampiyonluk sözleri: Kupa için her şeyimizi verdik Serdar Topraktepe'den şampiyonluk sözleri: Kupa için her şeyimizi verdik
00:41 ABD’ye kaçak yoldan giren Türk vatandaşının söyledikleri Elon Musk’ı da şaşırttı ABD'ye kaçak yoldan giren Türk vatandaşının söyledikleri Elon Musk'ı da şaşırttı
00:21 ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’ndan SEC, spot Ethereum ETF’lerine onay ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'ndan (SEC), spot Ethereum ETF'lerine onay
23:55 Yine rahat durmadı 5 maç ceza alan Mert Hakan’dan olay paylaşım Yine rahat durmadı! 5 maç ceza alan Mert Hakan'dan olay paylaşım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.05.2024 09:47:39. #1.12#
SON DAKİKA: Scorpions, Love at First Sting albümünün 40. yılını İstanbul'da kutladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement