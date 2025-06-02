SDG ve Geçici Yönetim Anlaşması Uygulama Toplantısı

(ANKARA) - Suriye'deki geçici yönetim ile SDG arasında 10 Mart'ta imzalanan anlaşmanın uygulanmasına yönelik dün resmi bir toplantı gerçekleştirildi. Toplantıda, imzalanan anlaşmanın uygulanmasını denetleyecek alt komitelerin kurulması ve mültecilerin dönüşünü kolaylaştıracak adımlar atılması kararlaştırıldı.

Suriye'deki geçici yönetimi tarafından oluşturulan 10 Mart'ta varılan anlaşmanın uygulanmasından sorumlu komite ile Suriye Demokratik Güçleri (SDG) arasında dün resmi bir toplantı gerçekleştirildi.

Komite üyesi Tuğgeneral Ziyad El Ayiş'in, Suriye'nin resmi haber ajansı SANA'ya verdiği bilgilere göre, görüşmeler olumlu ve sorumluluk bilinciyle geçti.

Toplantıda, Suriye'nin geçici Cumhurbaşkanı Ahmed El Şara ile SDG lideri Mazlum Abdi arasında 10 Mart'ta imzalanan anlaşmanın uygulanmasını denetleyecek alt komitelerin kurulmasına karar verildi. Eğitim alanındaki sorunlar, sınav ve sınav merkezi düzenlemeleri konusunda da uzlaşma sağlandı.

Taraflar, yerinden edilmiş kişilerin dönüşünü kolaylaştıracak mekanizmaları ve Halep'in Eşrefiye ile Şeyh Maksud mahallelerindeki anlaşmanın yeniden canlandırılmasını ele aldı. Görüşmelerin, Suriye'nin egemenliği ve birliğine hizmet eden bir çerçevede devam edeceği belirtilirken, yakında yeni bir toplantı yapılması kararlaştırıldı.

Almanya Şam ile SDG arasındaki anlaşmadan "memnuniyet duyduğunu" bildirdi

Almanya'nın Suriye Büyükelçisi Stefan Schnecke, Suriye hükümeti ile Suriye Demokratik Güçleri temsilcileri arasındaki görüşmelerde kaydedilen "ilerlemeden" dolayı ülkesinin memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Schnecke, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Suriye'de kalan tüm sorunlara uzlaşma ruhuyla barışçıl bir çözüm bulunması, tüm Suriyeliler için daha iyi bir gelecek için kapsamlı ve sürdürülebilir bir sürece önemli bir katkıdır. Almanya bu süreci desteklemeye devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Şam yönetimi ile SDG arasında imzalanan anlaşma neyi kapsıyor?

Şam yönetimi ile SDG, 10 Mart'ta ülkenin siyasi ve idari yapısında kapsamlı değişiklikler öngören bir anlaşma imzaladı. Sekiz maddeden oluşan mutabakatta, "Kürt toplumunun Suriye'nin ayrılmaz bir parçası olarak tanınması, tüm vatandaşların eşit siyasi katılım hakkının güvence altına alınması ve ülke genelinde ateşkes ilan edilmesi" gibi kritik başlıklar yer aldı.

Anlaşma kapsamında ayrıca, SDG'nin kontrolündeki bölgelerdeki sivil ve askeri yapılar ile doğal kaynak alanlarının devlet kurumlarına entegre edilmesi, mültecilerin güvenli geri dönüşü için mekanizmalar oluşturulması ve ayrımcılığa karşı toplumsal uyumun teşvik edilmesi kararlaştırıldı. Anlaşmanın uygulanmasını denetlemek üzere yürütme komiteleri kurulacağı da bildirildi.