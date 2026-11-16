SDÜ'de organ bağışı konferansı düzenlendi, yaklaşık 30 bin hasta nakil bekliyor - Son Dakika
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SDÜ'de organ bağışı konferansı düzenlendi, yaklaşık 30 bin hasta nakil bekliyor

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SDÜ\'de organ bağışı konferansı düzenlendi, yaklaşık 30 bin hasta nakil bekliyor
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SDÜ Tıp Fakültesi'ndeki organ bağışı konferansında Koordinatör Furkan Ankara, Türkiye'de yaklaşık 30 bin hastanın nakil beklediğini söyledi. Ankara, bunların 26 bininin böbrek nakli beklediğini belirterek gençlerde organ bağışı bilincini artırmayı hedeflediklerini söyledi.

Isparta'da Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Tıp Fakültesi Sağlık ve İyilik Hareketi Topluluğu (SİHAT) tarafından organ bağışı konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla "Bir bedene kaç hayat sığar?" başlıklı konferans gerçekleştirildi.

SDÜ Tıp Fakültesi Hastanesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen etkinlikte, hastanenin Doku ve Organ Nakli Koordinatörü Furkan Ankara, organ bağışının önemi ve bağış sürecine ilişkin katılımcılara bilgi verdi.

Ankara, yaptığı açıklamada, 3-9 Kasım Organ Bağışı Haftası kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlediklerini belirtti.

SİHAT işbirliğiyle düzenledikleri konferansla özellikle gençlerde organ bağışı bilincini artırmayı hedeflediklerini aktaran Ankara, Türkiye'de yaklaşık 30 bin hastanın organ nakli beklediğini bildirdi.

Bu hastaların yaklaşık 26 bininin böbrek nakli beklediğine dikkati çeken Ankara, "Amacımız organ bekleyen hastalara umut olabilmek ve bu umudu toplumun her kesimine aşılayabilmek." ifadesini kullandı.

Hastane dışında da halka yönelik eğitim ve bilgilendirme çalışmaları yürüttüklerini kaydeden Ankara, organ bağışı konusunda toplumsal farkındalığı artırmaya yönelik faaliyetlerini sürdürdüklerini ifade etti.

Organ bağışının e-Devlet ve e-Nabız üzerinden iki aşamalı doğrulama yöntemiyle yapılabildiğini belirten Ankara, bağış kararından vazgeçilmesi halinde işlemin iptal edilebildiğini kaydederek, vatandaşları organ bağışında bulunmaya davet etti.

Kaynak: AA
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