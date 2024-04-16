Seçim sonrası 2 ameliyat geçiren Özgür Özel bu kez de saçlarını boyattı - Son Dakika
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Seçim sonrası 2 ameliyat geçiren Özgür Özel bu kez de saçlarını boyattı

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31 Mart yerel seçimlerinde yüzde 37.77 oy oranına ulaşarak 1. parti olan CHP'de Genel Başkan Özgür Özel seçim sonrası iki ameliyat geçirdi. Ses tellerinden ve gözlerinden ameliyat geçirip yıllardır taktığı gözlüklerinden kurtulan Özel'in bu kez de saçlarını boyattığı görüldü.

16.04.2024 09:20  Güncelleme: 09:40
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31 Mart yerel seçim sürecinde belediye başkan adayları birlikte yoğun bir mesai harcayan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, seçimlerinden ardından art arda operasyonlar geçirdi.

SEÇİM SONRASI 2 AMELİYAT BİRDEN

5 Nisan'da ses tellerinden, 7 ve 8 Nisan gözlerinden mercek ameliyatı olan Özel, yıllardır taktığı gözlüklerden kurtulurken görüntüsü büyük ses getirmişti.

Seçim sonrası 2 ameliyat geçiren Özgür Özel bu kez de saçlarını boyattı

SAÇLARINI BOYATTIĞI DİKKATLERDEN KAÇMADI

Özgür Özel'in dün katıldığı etkinliklerde bir imaj değişikliğine daha gittiği dikkatlerden kaçmazken, başarılı siyasetçinin saçlarını boyattığı görüldü.

Seçim sonrası 2 ameliyat geçiren Özgür Özel bu kez de saçlarını boyattı
Seçim sonrası 2 ameliyat geçiren Özgür Özel bu kez de saçlarını boyattı

Özgür Özel, Ameliyat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Seçim sonrası 2 ameliyat geçiren Özgür Özel bu kez de saçlarını boyattı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (33)

  • Ender Koçak: yakında hanımı da değişir kesin 214 66 Yanıtla Selami Karagülle: Sabah sabah beni güldürdün ya Allahta seni güldürsün:)))) 78 12
  • salihb: kamera önüne geçiyor boya ve makyaj elbet olacak. şunu haber diye yaptığınıza değmez valla 138 136 Yanıtla
  • Bu Kim: şahdin şahbaz olmuşun) 156 53 Yanıtla mustafa sagdic: aciyor mu ? 10 7
  • Taner Ozkaya: tipe bak ..şopar 126 83 Yanıtla OZKANLI Mikail: Tayyip çok yakışıklı :) 33 25
  • Selami Karagülle: Kafanın içini değişmedikten sonra İstediğin yerini değiştir boş 125 56 Yanıtla Bekir Hilmi Kaleli: neyini beğenmiyorsunuz bu güzelim adamın şaştım doğrusu. 40 44
  • mustafa sagdic: sn c.baskani yapinca ses cikmiyot ama 68 75 Yanıtla
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