Birleşik Arap Emirlikleri'nde yaşayan Sedat Peker'e ailesi tarafından düzenlenen doğum günü organizasyonunda çalınan şarkıdaki, "Dönüşüm muhteşem olacak" sözleri dikkat çekti.
Yıllardır Birleşik Arap Emirlikleri'nde yaşayan organize suç örgütü lideri Sedat Peker'den uzun zaman sonra görüntü geldi. Peker'e ailesi doğum günü partisi düzenledi.
Eşi ve çocuklarıyla partiye katılan Sedat Peker'in neşeli olduğu görüldü. Doğum günü partisinde Sedat Peker için manidar bir şarkı seçildi. Şarkıdaki, "Dönüşüm muhteşem olacak" sözleri dikkat çekti.
Son Dakika › Güncel › Sedat Peker, doğum günü partisinde ortaya çıktı! Şarkıdaki sözler bir hayli manidar - Son Dakika
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