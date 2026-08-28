Sedat Peker'den "Geri döneceğim" paylaşımı
Son dönemde ihtiyaç sahiplerine yönelik yardımlarıyla adından söz ettiren Sedat Peker, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Yüzüme kapanan tüm kapılara, binayı satın almak için geri döneceğim" ifadelerini kullandı.
Son dönemlerde ihtiyaç sahiplerine yönelik yaptığı yardımlarla gündeme gelen Sedat Peker, aktif kullandığı sosyal medya hesabından dikkat çeken bir mesaja imza attı.
"BİNAYI SATIN ALMAK İÇİN GERİ DÖNECEĞİM"
Yakın zamanda Türkiye'ye dönüp dönmeyeceği merak konusu olan Peker, yaptığı paylaşımda "Yüzüme kapanan tüm kapılara, binayı satın almak için geri döneceğim" ifadelerine yer verdi.
İşte Peker'in hesabından yapılan o paylaşım;
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