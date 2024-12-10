Sednaya Hapishanesi'nde Kayıp Yakınlarını Arayanlar - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Sednaya Hapishanesi'nde Kayıp Yakınlarını Arayanlar

Yakınlarını arayan yüzlerce kişi, Esad'ın 'ölüm kampı' Sednaya'ya akın ederek iz arıyor.

10.12.2024 22:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

- Esad yönetiminin Sednaya Hapishanesi'ne akın edenler yakınlarının izini arıyor

ŞAM - Suriye'de yakınlarını arayan yüzlerce kişi, Beşar Esad yönetiminin "ölüm kampı" olarak bilinen Sednaya Hapishanesi'nde sevdiklerinin izine ulaşmaya çalışıyor.

Suriye'de Esad ailesinin 53 yıl süren iktidarı devrildi. Beşar Esad rejiminin uyguladığı işkenceler nedeniyle "insan mezbahası" olarak adlandırılan Sednaya Hapishanesi'nde hayatta kalmayı başaran siyasi mahkumlar, yıllar sonra özgürlüğüne kavuştu. Kayıp durumdaki yakınlarını arayanlar ise hapishaneye akın etti. Aileler, hapishanedeki belgelerde kayıp durumdaki yakınlarına dair iz aradı.

Esad'ın ölüm merkezi

Başkent Şam'ın 30 kilometre kuzeyinde bulunan Sednaya Hapishanesi'nin toplam alanının yaklaşık 1.4 kilometrekare olduğu tahmin ediliyor. Hapishane 10-20 bin tutukluyu barındırabilecek kapasitede iki ana binadan oluşuyor. Beyaz binada, cinayet, hırsızlık, yolsuzluk veya askerlikten kaçma gibi suçlar nedeniyle tutuklanan askeri personel bulunurken, kırmızı binada ise siyasi görüşleri ve faaliyetleri ile hapsedilen siviller ve askeri personel tutuluyordu.

İnsan hakları grupları ve mağdurlar, Sednaya'yı özellikle 2010 yılında başlayan ve bölgeyi etkisi altına alan "Arap Baharı" protestolarının ardından Esad rejiminin tüm vahşetini sergilediği bir "ölüm kampı" olarak tanımlıyor. Halkın siyasi reformlar ve Esad ailesinin otokratik yönetiminin sona ermesini talep etmeye başladığı 2011 yılında ülke geneline yayılan protestoların ardından başlayan gözaltı işlemleri, işkence ve infazlar için ilk adres "Sednaya" oldu. İnsan hakları kuruluşlarına göre "toplu idam" yoluyla yargısız infazların yapıldığı hapishanede 2011-2018 yılları arasında 30 binden fazla tutuklu idam edildi, işkence, bakımsızlık veya açlık nedeniyle öldü. 2017 yılına ait uydu görüntüleri, öldürülenlerin cansız bedenlerini ortadan kaldırmak için hapishanedeki krematoryum inşa edildiğini ortaya koydu.

Birleşmiş Milletler verilerine göre 2011'den bu yana ülke genelinde 100 binden fazla Suriyeli kayboldu. Büyük kısmının ise Sednaya'da tutulduğuna inanılıyor.

Kaynak: İHA

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Politika, Güncel, Suriye, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sednaya Hapishanesi'nde Kayıp Yakınlarını Arayanlar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

22:21 HGS’nin mobil uygulaması hacklendi Kullanıcılara küfürlü mesajlar gidiyor HGS'nin mobil uygulaması hacklendi! Kullanıcılara küfürlü mesajlar gidiyor
21:32 Muhalifler, Hafız Esad’ın mezarında Muhalifler, Hafız Esad'ın mezarında
21:16 Fırat’ın doğusunda köşeye sıkışan PKKYPG, İsrail’den yardım istedi Fırat'ın doğusunda köşeye sıkışan PKK/YPG, İsrail'den yardım istedi
18:59 Esad’ın silah ve füzelerini kaçıracaklardı Türkiye’den Suriye’ye büyük operasyon Esad'ın silah ve füzelerini kaçıracaklardı! Türkiye'den Suriye'ye büyük operasyon
18:55 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Suriye’nin yeni yönetimine çağrı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suriye'nin yeni yönetimine çağrı
10:15 İçinde yok yok İşte kardeş Esad’ın yeraltı konağı İçinde yok yok! İşte kardeş Esad'ın yeraltı konağı
10:13 Kadıköy’e geliyorlar: Kerem ile Orkun’un yanına bir Türk daha alacaklar Kadıköy'e geliyorlar: Kerem ile Orkun'un yanına bir Türk daha alacaklar
10:09 Ekim ayı işsizlik rakamları belli oldu Ekim ayı işsizlik rakamları belli oldu
09:50 Halil Umut Meler’e Suudi Arabistan’da yasak Halil Umut Meler'e Suudi Arabistan'da yasak
09:49 Bakanlık görevde yükselme sınavı düzenleyecek Bakanlık görevde yükselme sınavı düzenleyecek
09:35 Suriye’de 4 dürüm 6 kola için ödenen parayı makineyle saydılar Suriye'de 4 dürüm 6 kola için ödenen parayı makineyle saydılar
09:34 Suriyeliler giderse kira fiyatları düşer mi Yetkili isimlerden art arda açıklamalar Suriyeliler giderse kira fiyatları düşer mi? Yetkili isimlerden art arda açıklamalar
09:33 Siyah Kalp dizisinin setinde oyuncular arasında kavga çıktı Siyah Kalp dizisinin setinde oyuncular arasında kavga çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.12.2024 23:12:22. #1.13#
SON DAKİKA: Sednaya Hapishanesi'nde Kayıp Yakınlarını Arayanlar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.