Seferihisar Belediye Başkanı Yetişkin'den Akbelen'e Destek

(MUĞLA) - Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, Muğla'nın Milas ilçesine bağlı İkizköy'de bulunan Akbelen Ormanı'nda süren direnişe destek vermek amacıyla bölgeyi ziyaret etti. Zeytinliklerini ve yaşam alanlarını korumak için uzun süredir mücadele eden köylülerle bir araya gelen Yetişkin, dayanışma mesajları verdi.

"Orhanlı'dan Akbelen'e direniş"

Başkan Yetişkin, Orhanlı Köyü Derneği ile birlikte katıldığı ziyarette, hem köylülerin yaşadığı süreci dinledi hem de çevre mücadelesinin önemine dikkat çekti. Ziyaret sırasında vatandaşlarla sohbet eden Yetişkin, Akbelen'de verilen mücadelenin yalnızca yerel bir mesele değil, tüm ülkeyi ilgilendiren bir yaşam savunusu olduğunu vurguladı.

Akbelen'de zeytin ağaçlarının kesilmesine karşı direnen köylülerle aynı safta olduklarını ifade eden Yetişkin, daha önce Orhanlı'da Jeotermal Enerji Santrali'ne (JES) karşı verilen mücadeleyi hatırlatarak, bu direnişlerin ortak bir bilinç ve kararlılığın ürünü olduğunu belirtti.

Ziyaret kapsamında, Akbelen direnişi sırasında tutuklanan Esra Işık'ın annesiyle de bir araya gelen Başkan Yetişkin, "Kızınız bize emanet" diyerek, aileye destek verdi.

Esra Işık'ın, İkizköy Mahalle Muhtarı Nejla Işık'ın kızı olması nedeniyle bölgedeki mücadelenin aileler ve gelecek nesiller açısından taşıdığı öneme de dikkat çekildi.

Başkan Yetişkin, Akbelen'deki direnişin sadece ağaçların değil, toprağın, suyun ve yaşamın korunması anlamına geldiğini ifade ederek, bu mücadelede İkizköy halkının yanında olduklarını bir kez daha yineledi.

Ziyaret, dayanışma mesajlarıyla sona erdi.