Çocuklar Ekmeksiz Plajı\'nı Temizledi

Seferihisar Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü tarafından oluşturulan 20 çocuğun yer aldığı "Çevre Muhafızları" Sığacık Mahallesi'ndeki Ekmeksiz Plajı'nı temizledi.
Temizlik çalışmasının yapıldığı alanda Seferihisar Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, çocuklara sahillerin temiz tutulması hakkında açıklamalarda bulundu.
Çevre muhafızları olarak adlandırılan çocuklar, sahilde temizleme çalışması gerçekleştirdi.
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