Seferihisar Belediyesi Kadınlar için Ücretsiz Savunma Sanatları Kursu Açtı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Seferihisar Belediyesi Kadınlar için Ücretsiz Savunma Sanatları Kursu Açtı

Geniş Video İzle

Seferihisar Belediyesi, kadına karşı şiddetle mücadele kapsamında kadınlara yönelik ücretsiz savunma sanatları kursu düzenliyor. Kursa katılan kadınlar, kendilerini savunma ve özgür hissetme amacıyla eğitim almaya başlıyor.

20.12.2024 15:33  Güncelleme: 16:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(İZMİR)- Seferihisar Belediyesi, kadına karşı şiddetle mücadele kapsamında kadınlar için ücretsiz savunma sanatları kursuna devam ediyor. Eğitimlere ilk etapta 35 kadın kayıt yaptırmışken şiddet olaylarının artması dolayısıyla kursa talep büyük oranda arttı.

Seferihisar Belediyesi tarafından kadınların kendi öz savunmalarını sağlaması için açılan kurs haftada 2 gün, eski Türkiye ve Avrupa Tekvando Şampiyonu antrenör Saba Vural ve Şerife Eyüpoğlu Temese eşliğinde veriliyor.

Taekwondo Antrenörü Saba Vural, "Kadına yönelik şiddete karşı farkındalık oluşturmamız çok önemli. Yaşadığımız şiddet olayları günden güne artmakta. Kadın olarak sokakta yürümeye dahi korkar olduğumuz bu zamanlarda tüm hemcinslerimin kendini savunmayı öğrenmesi için elimden geleni yapmaya çalışıyorum" dedi.

"Artık özgür olmak istiyoruz"

Kursa katılan kadınlar ise "Savunma Sanatları Atölyesine hem spor yapmak hem de kendimizi özgür hissedebilmek için başladık. Artık özgür olmak istiyoruz. Şiddete karşı hep birlikte mücadele etmeliyiz" ifadelerini kullandı.

"Şiddet toplumsal bir meseledir"

Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, "Seferihisar Belediyesi olarak kadınları eğitim, sanat, spor gibi alanlarda daha fazla yer almaya teşvik etmek için projeler geliştirmeye devam ediyoruz. Kadınların karşılaşabileceği herhangi bir tehlikeye karşı öz savunma eğitimlerine de 4 yıldır devam ediyoruz. Şiddet toplumsal bir meseledir ve buna dur demek bizim elimizde. Kadına şiddet son bulana dek mücadelemizi sürdüreceğiz" diye konuştu.

Seferihisar Belediyesi Kadınlar için Ücretsiz Savunma Sanatları Kursu Açtı
Kaynak: ANKA

Seferihisar, Güncel, Kadın, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel Seferihisar Belediyesi Kadınlar için Ücretsiz Savunma Sanatları Kursu Açtı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

21:06 Arda Turan çılgına döndü: Fenerbahçe golü attı, oyundan atıldı Arda Turan çılgına döndü: Fenerbahçe golü attı, oyundan atıldı
20:45 Sözleri tartışma yaratan Ahmet Davutoğlu’ndan açıklama: Sözlerim bağlamından kopartıldı Sözleri tartışma yaratan Ahmet Davutoğlu'ndan açıklama: Sözlerim bağlamından kopartıldı
20:25 Erdoğan’dan Suriye halkına mektup: Barış dolu Suriye’yi birlikte inşa edeceğiz Erdoğan'dan Suriye halkına mektup: Barış dolu Suriye'yi birlikte inşa edeceğiz
20:08 Zihinsel engelli çalışanını istismar eden patronun savunması isyan ettirdi: Karşılıklı rıza ile oldu Zihinsel engelli çalışanını istismar eden patronun savunması isyan ettirdi: Karşılıklı rıza ile oldu
19:23 Trump’tan AB’ye tehdit: Sonuna kadar uygulayacağım Trump'tan AB'ye tehdit: Sonuna kadar uygulayacağım
09:50 El Salvador Bitcoin alımlarına devam ediyor El Salvador Bitcoin alımlarına devam ediyor
09:47 Sezgin Baran Korkmaz uçağını Ronaldo’ya satmış Sezgin Baran Korkmaz uçağını Ronaldo'ya satmış
09:46 Türkiye doğal gaz istediğini aldı Türkiye doğal gaz istediğini aldı
09:37 İstanbul’da bitmek bilmeyen trafik çilesi İstanbul'da bitmek bilmeyen trafik çilesi
09:26 Motorine bu gece yarısı zam geliyor Motorine bu gece yarısı zam geliyor
09:20 Bakan Güler: Suriyeli mültecilerin dönüşü için 2 aşamalı bir plan öngörülüyor Bakan Güler: Suriyeli mültecilerin dönüşü için 2 aşamalı bir plan öngörülüyor
09:10 Altay Bayındır kornerden gol yedi, takım kupadan elendi Altay Bayındır kornerden gol yedi, takım kupadan elendi
09:04 RAMS Başakşehir Avrupa’ya veda etti RAMS Başakşehir Avrupa'ya veda etti
08:37 Kırklareli’nde yük treni işçi servisine çarptı: 2 yaralı var Kırklareli'nde yük treni işçi servisine çarptı: 2 yaralı var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.12.2024 21:16:03. #1.11#
SON DAKİKA: Seferihisar Belediyesi Kadınlar için Ücretsiz Savunma Sanatları Kursu Açtı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.