Seferihisar Belediyesi Kadınlar için Ücretsiz Savunma Sanatları Kursu Açtı

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(İZMİR)- Seferihisar Belediyesi, kadına karşı şiddetle mücadele kapsamında kadınlar için ücretsiz savunma sanatları kursuna devam ediyor. Eğitimlere ilk etapta 35 kadın kayıt yaptırmışken şiddet olaylarının artması dolayısıyla kursa talep büyük oranda arttı.

Seferihisar Belediyesi tarafından kadınların kendi öz savunmalarını sağlaması için açılan kurs haftada 2 gün, eski Türkiye ve Avrupa Tekvando Şampiyonu antrenör Saba Vural ve Şerife Eyüpoğlu Temese eşliğinde veriliyor.

Taekwondo Antrenörü Saba Vural, "Kadına yönelik şiddete karşı farkındalık oluşturmamız çok önemli. Yaşadığımız şiddet olayları günden güne artmakta. Kadın olarak sokakta yürümeye dahi korkar olduğumuz bu zamanlarda tüm hemcinslerimin kendini savunmayı öğrenmesi için elimden geleni yapmaya çalışıyorum" dedi.

"Artık özgür olmak istiyoruz"

Kursa katılan kadınlar ise "Savunma Sanatları Atölyesine hem spor yapmak hem de kendimizi özgür hissedebilmek için başladık. Artık özgür olmak istiyoruz. Şiddete karşı hep birlikte mücadele etmeliyiz" ifadelerini kullandı.

"Şiddet toplumsal bir meseledir"

Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, "Seferihisar Belediyesi olarak kadınları eğitim, sanat, spor gibi alanlarda daha fazla yer almaya teşvik etmek için projeler geliştirmeye devam ediyoruz. Kadınların karşılaşabileceği herhangi bir tehlikeye karşı öz savunma eğitimlerine de 4 yıldır devam ediyoruz. Şiddet toplumsal bir meseledir ve buna dur demek bizim elimizde. Kadına şiddet son bulana dek mücadelemizi sürdüreceğiz" diye konuştu.