Seferihisar Belediyesi soruşturmasında 4. dalga, 48 şüpheliden 43\'ü gözaltında

(İZMİR) - Seferihisar Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında yapılan operasyonların dördüncü dalgasında, 48 şüpheliden 43'ü gözaltına alındı.

Seferihisar Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince "rüşvet" suçuna yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, belediye görevlileri ile bazı müteahhitlerin inşaat ve imar işlemlerindeki usulsüzlükler karşılığında elden veya banka hesapları üzerinden rüşvet alıp verdikleri, ayrıca belediye bünyesinde gerçekleştirilen bazı ihale ve doğrudan temin işlemlerinde usulsüzlük yapıldığı öne sürüldü.

Savcılığın talimatıyla haklarında gözaltı kararı verilen 48 şüphelinin yakalanması için Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 43 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda soruşturma kapsamında delil niteliği taşıdığı değerlendirilen materyallere el konuldu. Adreslerinde bulunamayan 5 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürdüğü belirtildi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Seferihisar Belediyesine yönelik "rüşvet" soruşturması kapsamında mayıs ve haziran aylarında düzenlenen üç ayrı operasyonda çok sayıda belediye görevlisi, meclis üyesi ve iş insanı gözaltına alınmıştı. Soruşturma kapsamında Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin'in de aralarında bulunduğu şüpheliler tutuklanmıştı.