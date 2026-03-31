Uluslararası Şampiyonada Seferihisar'a Madalya Yağmuru

(İZMİR) - Seferihisar Belediyesi sporcuları, Antalya 'da düzenlenen Türkiye Uluslararası Taekwondo Poomsae Teknik Şampiyonası'nda kazandıkları madalyalarla büyük gurur yaşattı; antrenör Sabah Vural'ın milli takıma davet edilmesi ise başarıyı taçlandırdı.

Antalya'da 24-31 Mart arasında düzenlenen Türkiye Uluslararası Taekwondo Poomsae Teknik Şampiyonası'nda Seferihisar Belediyesi sporcuları büyük bir başarıya imza atarak şampiyonluk kürsüsüne damga vurdu. Disiplinli çalışmaları, azimleri ve yüksek performanslarıyla dikkati çeken sporcular, hem ilçelerini hem de ülkemizi gururlandırdı.

Şampiyonada elde edilen dereceler ise şu şekilde oldu:

Mustafa Özinan ve Eylem Selin Ayrancıoğlu üstün performanslarıyla altın madalya kazandı. Mina Gencer, başarılı mücadelesi sonucunda gümüş madalya elde etti. Zeynep Ataman, teknik becerileriyle öne çıkarak gümüş madalya kazandı. Belinay Saygılı ise gösterdiği azimle bronz madalya ile kürsüde yer aldı.

Seferihisar Belediyesi sporcularının bu önemli başarısı, ilçede büyük bir sevinç ve gururla karşılandı. Sporcuların elde ettiği dereceler, altyapıya verilen önemin ve düzenli antrenmanların ne denli etkili olduğunu bir kez daha ortaya koydu.

Öte yandan, bu başarıda emeği bulunan taekwondo antrenörü Sabah Vural için de gurur verici bir gelişme yaşandı. Başarılı çalışmaları ve yetiştirdiği sporcularla dikkat çeken Vural, Türkiye Taekwondo Federasyonu tarafından milli takım antrenörü olmak üzere davet edildi.

Bu davet, hem kendisinin hem de Seferihisar'daki spor camiasının başarısının önemli bir göstergesi olarak değerlendirildi. Seferihisar ekibi için şimdi yeni hedef, Makedonya'da düzenlenecek olan Uluslararası Taekwondo Şampiyonası. Sporcular, elde ettikleri bu başarıyı uluslararası arenaya taşıyarak yeni madalyalar kazanmayı hedefliyor.