Seferihisar Belediyesi Zeytinyağı Üretimine Başladı

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(İZMİR) - Seferihisar Belediyesi, Beyler Zeytinyağı Fabrikası'nda zeytinyağı üretim işlemlerine başladı. Başkan İsmail Yetişkin, "Üreticimize her zaman destek olmaktan gurur duyuyoruz. Bu yıl da hak payı oranlarımızı değiştirmeden, üreticilerimizin gelirlerini korumayı ve zeytinyağı üretiminin sürekliliğini sağlamayı başardık" dedi.

Seferihisar Belediyesi, altı yıldır devam eden destek politikasıyla, zeytin üreticilerinden yüzde 8 ve yüzde 12 oranında hak payı alarak süreci sürdürüyor. Üreticilerin emekleriyle yetiştirilen zeytinler, Beyler Zeytinyağı Fabrikası'nda sıkılıyor.

Başkan Yetişkin, Beyler Zeytinyağı Fabrikası'nın yeni sezon açılışında, "Seferihisar'ın bereketli topraklarında yetişen zeytinler, bizim en büyük zenginliğimiz. Üreticimize her zaman destek olmaktan gurur duyuyoruz. Bu yıl da hak payı oranlarımızı değiştirmeden, üreticilerimizin gelirlerini korumayı ve zeytinyağı üretiminin sürekliliğini sağlamayı başardık. Seferihisar Belediyesi olarak üreticimizi desteklemek öncelikli görevlerimizden biri. Tüm üreticilerimize bol bereketli bir hasat sezonu diliyorum" diye konuştu.