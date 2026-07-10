Seferihisar, 2026 Sezonunda 10 Mavi Bayrak Almaya Hak Kazandı

(İZMİR) – İzmir'in Seferihisar ilçesi, 2026 yılı Mavi Bayrak Programı kapsamında gerçekleştirilen denetimlerin ardından bu yıl da 10 plajıyla Mavi Bayrak almaya hak kazandı.

Seferihisar Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, uluslararası çevre, hijyen, güvenlik ve hizmet kriterleri doğrultusunda gerçekleştirilen denetimlerde belediyeye ait halk plajları ile Mavi Bayrak sahibi tesisler tüm değerlendirmeleri başarıyla tamamlayarak 2026 sezonunda da Mavi Bayraklarını korudu.

Açıklamada, Mavi Bayrak Programı kapsamında plajlarda çevre yönetimi, temizlik, can güvenliği, erişilebilirlik ve çevre eğitimine yönelik uygulamaların titizlikle sürdürüldüğü belirtildi.

Doğal kıyıların korunması ve ziyaretçilere güvenli, temiz ve kaliteli hizmet sunulmasına yönelik çalışmalar sayesinde Seferihisar'ın Mavi Bayraklı destinasyonlar arasındaki yerini bu yıl da koruduğu ifade edildi.

2026 yılında Seferihisar'da Mavi Bayrak almaya hak kazanan plajlar şunlar:

"Orşal (Bahadır Mevkisi) Halk Plajı, Akarca Halk Plajı, Gemisuyu Mevkisi Halk Plajı, Doğanbey Sakız Ağacı Mevkisi Halk Plajı, Doğanbey Havacılar Sitesi Halk Plajı, Doğanbey Ömür Beldesi Halk Plajı, Ürkmez Sağlık Ocağı Halk Plajı, Bengiler Halk Plajı, Sığacık Büyük Akkum Halk Plajı,"

İztur Sertur Halk Plajı."