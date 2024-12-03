Seferihisar\'da Dünya Engelliler Günü sergiyle kutlandı

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İzmir'in Seferihisar ilçesinde 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla el işi ürünleri ve resim sergisi açıldı.

Seferihisar Çağan Irmak Kültür Merkezi'ndeki sergide Can Arkadaş Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi öğrencileri ile Şehit Öğretmen Mehmet İzdal İlkokulu öğrencilerinin hazırladığı el işi ürünler ve resimler yer aldı.

Açılışa Seferihisar Kaymakamı Mehmet Şerif Olçaş, Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin de katıldı.

???????Sergi, 6 Aralık'a kadar ziyaret edilebilecek.