Seferihisar\'da Engelliler Haftası Etkinliği

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İzmir'in Seferihisar ilçesinde Dünya Engelliler Haftası kapsamında "Engelleri Aşıyoruz" sloganıyla etkinlik düzenlendi.

Seferihisar Atatürk Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu tarafından Çağan Irmak Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda engelli bireyler tarafından şarkılar seslendirildi, tiyatro oyunları sahnelendi ve dans gösterileri yapıldı.

Engellilerin sosyal yaşama daha etkin bir şekilde katılımına destek olunması amacıyla düzenlenen etkinliğe çok sayıda kişi katıldı.